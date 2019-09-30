تونس تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية

Lundi 30 Septembre 2019
وات - تشارك تونس في الاجتماعات التاسعة والخمسون لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" التي انطلقت الاثنين، بجنيف بسويسرا لتتواصل الى غاية 06 اكتوبر 2019.
وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تاسست سنة 1967، المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية وهي وكالة من وكالات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد أعضائها 191 دولة عضواً.
وتقوم "الوايبو" بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية، يشجع على الابتكار والإبداع للدول الأعضاء.
وستناقش اجتماعات الدورة 59 عددا من القضايا الهامة والخاصة بالملكية الفكرية في الدول الأعضاء حيث تسهم القرارات التي تتخذها وفود الدول الأعضاء في دعم إطار الملكية الفكرية العالمي ومستقبل الابتكار ودور "الوايبو" في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد كل البلدان.
وابرز رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، توفيق عباس، بالمناسبة، أن علاقة تونس المتميزة مع "الوايبو" مكنتها من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من قبل هذه المنظمة والتي تتعلق أساسا بتحديث مكاتب الملكية الصناعية وحق المؤلف، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وذكر عباس بالاجراءات التي اتخذتها تونس للنهوض بالملكية الفكرية لاسيما الشروع في مراجعة التشريع التونسي في مجال حماية الملكية الصناعية والانطلاق في إجراءات الانضمام إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية وإعادة هيكلة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال بعث شهادة اكاديمية للتصرف هي حاليا في طور الإعداد مع مكتب الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما اطلق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خلال سنة 2019 مسابقة "أولمبياد الملكية الفكرية" لاختيار الشارة والتي تعدّ الأولى من نوعها في هذا المجال وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية لدى الناشئة والشباب من تلامذة المرحلة التعليمية الإعدادية والثانوية.
وأفاد المسؤول أنه تم إرساء ما يزيد عن عشرين مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا في عديد المؤسسات الجامعية والصناعية والأقطاب التكنولوجية اضافة الى تحديث النظام المعلوماتي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خلال اعتماد نظام الوايبو، وفق ذات البلاغ.
يشار ان تونس انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في نوفمبر 1975.
وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تاسست سنة 1967، المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية وهي وكالة من وكالات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد أعضائها 191 دولة عضواً.
وتقوم "الوايبو" بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية، يشجع على الابتكار والإبداع للدول الأعضاء.
وستناقش اجتماعات الدورة 59 عددا من القضايا الهامة والخاصة بالملكية الفكرية في الدول الأعضاء حيث تسهم القرارات التي تتخذها وفود الدول الأعضاء في دعم إطار الملكية الفكرية العالمي ومستقبل الابتكار ودور "الوايبو" في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد كل البلدان.
وابرز رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، توفيق عباس، بالمناسبة، أن علاقة تونس المتميزة مع "الوايبو" مكنتها من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من قبل هذه المنظمة والتي تتعلق أساسا بتحديث مكاتب الملكية الصناعية وحق المؤلف، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وذكر عباس بالاجراءات التي اتخذتها تونس للنهوض بالملكية الفكرية لاسيما الشروع في مراجعة التشريع التونسي في مجال حماية الملكية الصناعية والانطلاق في إجراءات الانضمام إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية وإعادة هيكلة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال بعث شهادة اكاديمية للتصرف هي حاليا في طور الإعداد مع مكتب الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما اطلق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خلال سنة 2019 مسابقة "أولمبياد الملكية الفكرية" لاختيار الشارة والتي تعدّ الأولى من نوعها في هذا المجال وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية لدى الناشئة والشباب من تلامذة المرحلة التعليمية الإعدادية والثانوية.
وأفاد المسؤول أنه تم إرساء ما يزيد عن عشرين مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا في عديد المؤسسات الجامعية والصناعية والأقطاب التكنولوجية اضافة الى تحديث النظام المعلوماتي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خلال اعتماد نظام الوايبو، وفق ذات البلاغ.
يشار ان تونس انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في نوفمبر 1975.
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Par:Nouri (Switzerland )
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