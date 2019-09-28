تشريعية 2019-توزر: قائمة حركة شباب تونس الوطني توجه برنامجها لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- عقدت القائمة الحزبية "حركة شباب تونس الوطني" المترشحة بالدائرة الانتخابية بتوزر، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا لضبط تحركاتها الميدانية المبرمجة للأيام المقبلة المتبقية من الحملة الانتخابية من خلال أنشطة تتمثل بالخصوص في اللقاءات المباشرة مع الناخبين والناخبات بمختلف مناطق الولاية، الى جانب التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتتوجه القائمة في حيز هام من برنامجها الانتخابي، الى الأشخاص حاملي الإعاقة، وفق ما بيّنه لـ(وات) رئيسها، هارون الصحبي، الحامل لإعاقة عضوية، حيث قام المكتب الجهوي للحركة باختيار شخص من ذوي الإعاقة لرئاسة قائمة الحزب في دائرة توزر، نظرا لتغييب هذه الشريحة في جميع القائمات المترشحة بالدائرة رغم أن عددهم يفوق الأربعة آلاف شخص.وبهدف مزيد العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة، تقترح القائمة تعميم مجانية العلاج والتنقل على جميع المصابين بشتى أصناف الاعاقات وانتداب إطارات مختصة للعمل في الجمعيات المختصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مزيد العناية بكبار السن عبر انشاء دار لرعاية المسنين في الجهة.وبخصوص البرنامج الاقتصادي للقائمة، فهو يتضمن وفق رئيسها، إحداث منطقة للتبادل التجاري الحر في معتمدية حزوة مع القطر الجزائري واحياء الواحة القديمة، وخاصة حل مشكل الري بها، الى جانب توزيع مقاسم فلاحية على الشباب وتمكينهم من قروض دون فوائد ودعم تشغيل الشباب عبر الرفع من حصة ولاية توزر من برنامج جيل جديد من الباعثين الذي يمنح قروضا للانتصاب للحساب الخاص.ولتنشيط القطاع السياحي بالجهة، تقترح القائمة عودة الخطوط الدولية بمطار توزر نفطة الدولي وانشاء دورة دولية في كرة القدم الصحراوية، تقام سنويا في منطقة عنق الجمل، ومساعدة الحرفيين على ترويج منتوجهم والعمل على تثمين الطاقة الشمسية ببعث مجموعة محطات لتكون توزر منتجع للطاقة الشمسية، علاوة على إنشاء مراكز استشفائية باستغلال المياه الجوفية الحارة وتعصير أسطول النقل البري وتحسين الخط الحديدي باعتماد قطار عصري.