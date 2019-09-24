بطولة الرابطة المحترفة 1 (الجولة 3 ) - فوز هام للافريقي و النادي البنزرتي

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- حقق النادي الافريقي انتصاره الثالث على التوالي مساء اليوم الثلاثاء بملعب المنزه امام مضيفه هلال الشابة في الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وكان رد فعل فريق "باب الجديد" قويا خاصة بعد خصم 6 نقاط من رصيده في اعقاب الجولة الثانية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .في المنزه دون حضور الجمهور توفق ابناء المدرب لسعد الدريدي في تقديم مستوى جيدا امام الفريق المضيف هلال الشابة وتحقيق الانتصار بنتيجة 2-صفر .افتتح غازي العيادي في د51 ض ج التسجيل قبل ان يضيف المخضرم وسام يحي الهدف الثاني في د85 . ويحتل الافريقي المركز 6 برصيد 3 نقاط .وفي القيروان انقاد ابناء المدرب مراد العقبي الى الهزيمة امام النادي الصفاقسي 3/2 . سجل لفريق الاغالبة ياسين الصالحي د42 و غودوين اوبادجي د57 وجاءت اهداف فريق عاصمة الجنوب عن طريق محمد علي منصر د11 وفراس شواط في مناسبتين د45 ض ج ود88 .ويتصدر زملاء شواط طليعة الترتيب ب 6 نقاط من 3 مباريات .وفي ملعب مدينة العالية حقق النادي البنزرتي فوزا ثمينا على مستقبل سليمان بهدفين لواحد . سجل للمحليين حليم الدراجي د63 ض ج وسليم الجندوبي د75 وجاء هدف الضيوف باقدام محمدعلي بن حمودة د58 . ويحتل فريق الشمال المركز الثالث ب 4 نقاط من مباراتين .وعلى ميدانه انهزم فريق اتحاد تطاوين امام اتحاد بن قردان 1/0 بهدف من اقدام عمر زكري د24 . وفي رادس يتبارى الترجي الرياضي اليوم انطلاقا من س 18 مع نادي حمام الانف .ويلعب يوم الاربعاء 25 سبتمبر في المنستير (س 18) الاتحاد المنستيري مع ضيفه الملعب التونسي .وسيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا .في ما يلي النتائج الجزئية والترتيب المؤقت اثر مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء.في المنزه / دون حضور الجمهور هلال الشابة - النادي الافريقي 2/0في العالية النادي البنزرتي - مستقبل سليمان 1/2في القيروان شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي 3/2في تطاوين اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان 1/0في رادس / س 18 الترجي الرياضي - نادي حمام الانففي المنستير (س 18) الاتحاد المنستيري - الملعب التونسيملاحظة / سيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا