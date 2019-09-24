بطولة الرابطة المحترفة 1 (الجولة 3 ) - فوز هام للافريقي و النادي البنزرتي

Mardi 24 Septembre 2019
وات - حقق النادي الافريقي انتصاره الثالث على التوالي مساء اليوم الثلاثاء بملعب المنزه امام مضيفه هلال الشابة في الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وكان رد فعل فريق "باب الجديد" قويا خاصة بعد خصم 6 نقاط من رصيده في اعقاب الجولة الثانية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .
في المنزه دون حضور الجمهور توفق ابناء المدرب لسعد الدريدي في تقديم مستوى جيدا امام الفريق المضيف هلال الشابة وتحقيق الانتصار بنتيجة 2-صفر .
افتتح غازي العيادي في د51 ض ج التسجيل قبل ان يضيف المخضرم وسام يحي الهدف الثاني في د85 . ويحتل الافريقي المركز 6 برصيد 3 نقاط .
وفي القيروان انقاد ابناء المدرب مراد العقبي الى الهزيمة امام النادي الصفاقسي 3/2 . سجل لفريق الاغالبة ياسين الصالحي د42 و غودوين اوبادجي د57 وجاءت اهداف فريق عاصمة الجنوب عن طريق محمد علي منصر د11 وفراس شواط في مناسبتين د45 ض ج ود88 .
ويتصدر زملاء شواط طليعة الترتيب ب 6 نقاط من 3 مباريات .
وفي ملعب مدينة العالية حقق النادي البنزرتي فوزا ثمينا على مستقبل سليمان بهدفين لواحد . سجل للمحليين حليم الدراجي د63 ض ج وسليم الجندوبي د75 وجاء هدف الضيوف باقدام محمدعلي بن حمودة د58 . ويحتل فريق الشمال المركز الثالث ب 4 نقاط من مباراتين .
وعلى ميدانه انهزم فريق اتحاد تطاوين امام اتحاد بن قردان 1/0 بهدف من اقدام عمر زكري د24 . وفي رادس يتبارى الترجي الرياضي اليوم انطلاقا من س 18 مع نادي حمام الانف .
ويلعب يوم الاربعاء 25 سبتمبر في المنستير (س 18) الاتحاد المنستيري مع ضيفه الملعب التونسي .
وسيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا .
في ما يلي النتائج الجزئية والترتيب المؤقت اثر مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء.
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
في المنزه / دون حضور الجمهور هلال الشابة - النادي الافريقي 2/0
في العالية النادي البنزرتي - مستقبل سليمان 1/2
في القيروان شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي 3/2
في تطاوين اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان 1/0
في رادس / س 18 الترجي الرياضي - نادي حمام الانف
الاربعاء 25 سبتمبر 2019
في المنستير (س 18) الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي
ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا
في المنزه دون حضور الجمهور توفق ابناء المدرب لسعد الدريدي في تقديم مستوى جيدا امام الفريق المضيف هلال الشابة وتحقيق الانتصار بنتيجة 2-صفر .
افتتح غازي العيادي في د51 ض ج التسجيل قبل ان يضيف المخضرم وسام يحي الهدف الثاني في د85 . ويحتل الافريقي المركز 6 برصيد 3 نقاط .
وفي القيروان انقاد ابناء المدرب مراد العقبي الى الهزيمة امام النادي الصفاقسي 3/2 . سجل لفريق الاغالبة ياسين الصالحي د42 و غودوين اوبادجي د57 وجاءت اهداف فريق عاصمة الجنوب عن طريق محمد علي منصر د11 وفراس شواط في مناسبتين د45 ض ج ود88 .
ويتصدر زملاء شواط طليعة الترتيب ب 6 نقاط من 3 مباريات .
وفي ملعب مدينة العالية حقق النادي البنزرتي فوزا ثمينا على مستقبل سليمان بهدفين لواحد . سجل للمحليين حليم الدراجي د63 ض ج وسليم الجندوبي د75 وجاء هدف الضيوف باقدام محمدعلي بن حمودة د58 . ويحتل فريق الشمال المركز الثالث ب 4 نقاط من مباراتين .
وعلى ميدانه انهزم فريق اتحاد تطاوين امام اتحاد بن قردان 1/0 بهدف من اقدام عمر زكري د24 . وفي رادس يتبارى الترجي الرياضي اليوم انطلاقا من س 18 مع نادي حمام الانف .
ويلعب يوم الاربعاء 25 سبتمبر في المنستير (س 18) الاتحاد المنستيري مع ضيفه الملعب التونسي .
وسيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا .
في ما يلي النتائج الجزئية والترتيب المؤقت اثر مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء.
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
في المنزه / دون حضور الجمهور هلال الشابة - النادي الافريقي 2/0
في العالية النادي البنزرتي - مستقبل سليمان 1/2
في القيروان شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي 3/2
في تطاوين اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان 1/0
في رادس / س 18 الترجي الرياضي - نادي حمام الانف
الاربعاء 25 سبتمبر 2019
في المنستير (س 18) الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي
ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا
En continu
- 13:13 ولد عواطف يغني لقيس سعيد
- Hier 21:41 سباق النّطف...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:42
|18:16
|15:38
|12:18
|06:08
|04:42
|
26°
|25°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-23
|31°-22
|27°-21
|27°-21
|28°-20
Follow @babnet_Tunisie
(199 449) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 700) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 135) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 310) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 132) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 079) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 530) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 331) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 312) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 644) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 189) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 184) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 631) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 545) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 528) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 953) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 816) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 758) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 891) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 189) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:rommen (Tunisia )
Sur: شورى حركة النهضة يعلن مساندة قيس سعيد في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية