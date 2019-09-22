تشريعية 2019: رئيس القائمة المستقلة ''التنمية والمواطنة'' بنفطة يتعهد بان يكون صوت أبناء الجهة بالبرلمان

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - شرعت القائمة المستقلة المواطنة والتّنمية المترشحة ببلدية نفطة (دائرة توزر)، اليوم الاحد، في تعليق صور المرشحين وبيانها الانتخابي معلنة بداية حملتها الانتخابية.
وقال رئيس القائمة والناشط بالمجتمع المدني، شكري الذويبي، في تصريح لـ"وات"، "أطلب من أبناء ولاية توزر الوقوف معي في صورة وصولي الى مجلس النواب لأكون صوتهم في الدفاع عن حق الجهة في التنمية وايصال مشاغلهم".
وأوضح الذّويبي أنّ له إلماما بمختلف الإشكاليات والقطاعات التي تشكو صعوبات في الجهة على غرار النّقل والسياحة والتشغيل والفلاحة وكذلك الشأن الشبابي معتبرا أنّ العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتعريف بمشاغل الجهة وايجاد الحلول.
ولاحظ أنّ المجالس البلدية المنتخبة هي طرف يساعد النائب على اعداد ملفات ومقترحات والدفاع عنها وفتح أبواب الوزارات مؤكدا أنه كمستقل ستكون أولوية اهتماماته منصبة على الشأن الجهوي بدرجة أولى إضافة الى مساهمته في الخيارات الوطنية.
وتولي القائمة المستقلة "المواطنة والتنمية"، حسب توضيح الذويبي، أهمية كبيرة لما أسماه "مأساة قطاع النقل البري والجوي والحديدي"، باعتبار أنه قطاع لم يضطلع بدور مهم في التنمية.
كما تركز القائمة في برنامجها على إشكاليات قطاع الصحة والأزمة السياحة والمتمثلة في غلق أكثر من عشر نزل وإلغاء مدن ومواقع كاملة من الخارطة السياحية في الولاية.
ورأى الذويبي ان القطاع الفلاحي يحتاج الى التفاتة تتمثل، خاصة، في توزيع أراضي فلاحية مهيكلة على الشباب العاطل عن العمل وعدم اقحامهم في مشاريع فلاحية تفتقد لمقومات النجاح.
وقال رئيس القائمة والناشط بالمجتمع المدني، شكري الذويبي، في تصريح لـ"وات"، "أطلب من أبناء ولاية توزر الوقوف معي في صورة وصولي الى مجلس النواب لأكون صوتهم في الدفاع عن حق الجهة في التنمية وايصال مشاغلهم".
وأوضح الذّويبي أنّ له إلماما بمختلف الإشكاليات والقطاعات التي تشكو صعوبات في الجهة على غرار النّقل والسياحة والتشغيل والفلاحة وكذلك الشأن الشبابي معتبرا أنّ العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتعريف بمشاغل الجهة وايجاد الحلول.
ولاحظ أنّ المجالس البلدية المنتخبة هي طرف يساعد النائب على اعداد ملفات ومقترحات والدفاع عنها وفتح أبواب الوزارات مؤكدا أنه كمستقل ستكون أولوية اهتماماته منصبة على الشأن الجهوي بدرجة أولى إضافة الى مساهمته في الخيارات الوطنية.
وتولي القائمة المستقلة "المواطنة والتنمية"، حسب توضيح الذويبي، أهمية كبيرة لما أسماه "مأساة قطاع النقل البري والجوي والحديدي"، باعتبار أنه قطاع لم يضطلع بدور مهم في التنمية.
كما تركز القائمة في برنامجها على إشكاليات قطاع الصحة والأزمة السياحة والمتمثلة في غلق أكثر من عشر نزل وإلغاء مدن ومواقع كاملة من الخارطة السياحية في الولاية.
ورأى الذويبي ان القطاع الفلاحي يحتاج الى التفاتة تتمثل، خاصة، في توزيع أراضي فلاحية مهيكلة على الشباب العاطل عن العمل وعدم اقحامهم في مشاريع فلاحية تفتقد لمقومات النجاح.
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Par:mandhouj (France )
Sur:قيس سعيد كما ولدته أمه..