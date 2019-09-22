تشريعية 2019/ رئيس قائمة حركة الشعب ببن عروس: ''برنامجنا مشروع وطني شعبي يكرس استقلالية القرار الوطني ويدمج الطبقات الشعبية في الدورة الاقتصادية''

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - بين رئيس قائمة حركة الشعب المترشحة عن الدائرة الانتخابية ببن عروس فتحي بالحاج أن برنامج حزبه للانتخابات التشريعية أساسه مشروع وطني شعبي يكرس استقلالية القرار الوطني ويطالب باسترجاع الثروات الوطنية ويقوم على دمج الطبقات الشعبية في الدورة الاقتصادية ويؤسس فعليا لمفهوم المسؤولية المجتمعية للدولة .
وأضاف في تصريح لمكتب "وات" ببن عروس اليوم الأحد إن السياسة الاقتصادية الحالية في أمس الحاجة لمراجعة جذرية تقلص من الطبقية الفاحشة وتسعى لتوفير أسباب العيش الكريم لكل فرد وتنزع في اتجاه دعم القطاع العام وإصلاح المؤسسات الوطنية وإعادة الاعتبار للمنظومة التعليمية وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي .
وفيما يتعلق بالمحاور التي ينبني عليها برنامج قائمة حركة الشعب في جهة بن عروس أوضح بالحاج أنه يقوم على إعادة تهيئة المناطق الصناعية حتى تتحول إلى أقطاب خدماتية تتوفر بها جميع المرافق وتحسين البنية التحتية وتركيز قطب صحي متعدد الاختصاصات بالجهة وإيجاد حلول حقيقية لمعضلة التلوث الصناعي وخاصة على الواجهة البحرية للشريط الساحلي وتطوير النشط الفلاحي ودعم الفلاحين .
وأضاف في تصريح لمكتب "وات" ببن عروس اليوم الأحد إن السياسة الاقتصادية الحالية في أمس الحاجة لمراجعة جذرية تقلص من الطبقية الفاحشة وتسعى لتوفير أسباب العيش الكريم لكل فرد وتنزع في اتجاه دعم القطاع العام وإصلاح المؤسسات الوطنية وإعادة الاعتبار للمنظومة التعليمية وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي .
وفيما يتعلق بالمحاور التي ينبني عليها برنامج قائمة حركة الشعب في جهة بن عروس أوضح بالحاج أنه يقوم على إعادة تهيئة المناطق الصناعية حتى تتحول إلى أقطاب خدماتية تتوفر بها جميع المرافق وتحسين البنية التحتية وتركيز قطب صحي متعدد الاختصاصات بالجهة وإيجاد حلول حقيقية لمعضلة التلوث الصناعي وخاصة على الواجهة البحرية للشريط الساحلي وتطوير النشط الفلاحي ودعم الفلاحين .
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Par:mandhouj (France )
Sur:قيس سعيد كما ولدته أمه..