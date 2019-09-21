سنية بالشيخ من صفاقس: إمضاء اتفاقية الهبة المتعلقة بالقسط الثاني من المستشفى الجديد مع الجانب الصيني يوم 8 أكتوبر القادم وتقديم الدراسة الخاصة بالمدينة الرياضية يوم 15 من نفس الشهر

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- قالت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ إنه سيتم إمضاء اتفاقية الهبة المتعلقة بالقسط الثاني من المستشفى الجامعي الجديد مع الجانب الصيني يوم 8 أكتوبر القادم وتقديم الدراسة الخاصة بالمدينة الرياضية يوم 15 من نفس الشهر من طرف أحد مكاتب الدراسات الصينية أيضا.وأوضحت بالشيخ خلال جلسة عملة انعقدت بمقر ولاية صفاقس أن التوسعة الجديدة التي سيتم إنجازها في المستشفى تتمثل في إضافة 6 قاعات عمليات ووحدة قسطرة وانعاش للقلب مع تجهيز المستشفى بصفة كلية.وينتظر أن تعزز التوسعة البعد الجامعي للمستشفى وتوجهه كمؤسسة استشفائية متعددة الاختصاصات مع إمكانية إضافة اختصاصات جديدة برزت الحاجة إليها ولها جدوى طبية في المستقبل بحسب الوزيرة مثل اختصاص معالجة الحروق البليغة الذي ينتظر أن يصبح قسما قائم الذات واختصاص الجراحة التجميلية.ودعت الوزيرة إلى الإسراع باستكمال التعهدات الملقاة على عاتق الجانب التونسي لاسيما الربط بالشبكات العمومية (الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والتطهير) بما من شأنه أن يساعد على احترام الآجال علما وأن القسط الأول الذي ينجزه الجانب الصيني شارف على النهاية وينتظر أن يكون جاهزا في نوفمبر القادم.من جهته دعا عميد كلية الطب بصفاقس الدكتور سامي كمون إلى النظر في إمكانية تخصيص مخزون عقاري في جوار المستشفى الجديد لضمان إمكانيات التوسعة في المستقبل كما دعا سلطة الإشراف إلى النظر في فرضية إدراج اختصاص طبي رياضي في المستشفى من شأنه أن يعزز ثقافة ممارسة الأنشطة البدنية للتوقي من عديد الأمراض ومعالجتها.يذكر أن كلفة المستشفى الجديد بقطبيه الطبي والجراحي تقدر بحوالي 160 مليون دينار وذلك دون اعتبار هبة التوسعة والتجهيزات.وبخصوص المدينة الرياضية أكدت الوزيرة أن الدراسة التي سيتم تقديمها من طرف مكتب الدراسات تم تمويلها عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومكنت من ربح سنة كاملة في الآجال الخاصة بالدراسة وهي دراسة شاملة تتضمن مكونات المشروع وكلفته المالية والجدوى الاقتصادية للمشروع.كما أفادت أن الجانب الصيني أعرب عن استعداده لتمويل المشروع وأن فريقا من الصين موجود حاليا بصفاقس لأخذ كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمشروع بما فيها موقع المدينة الرياضية (منطقة حقونة) ووسائل النقل التي تؤدي له.وعبر عضو المجلس البلدي رئيس مصلحة الشباب والرياضة فيه عصام المرداسي عن خشيته من الإشكاليات التي يمكن أن تطرحها مسائل مثل بعد موقع المشروع ومنظومة التذاكر في علاقة بالمردودية الاقتصادية وإمكانية تأثيرها بشكل سلبي على استعداد الطرف الصيني للتمويل.من جهة أخرى تم خلال جلسة العمل التأكيد على استعداد وزارة شؤون الشباب والرياضة لتمويل مشروع توسعة ملعب الطيب المهيري بعد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة (الولاية والبلدية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمستغلون) وفق صيغة تضمن مطابقة الملعب للمواصفات بحسب وزيرة الرياضة.كما استخلص من الجدل الذي جرى خلال الجلسة بين الوزيرة وممثلي البلدية والنواب بشأن تعطل مشروع قاعة رياضية مغطاة مزمع إحداثها أن العراقيل المعطلة لهذا المشروع جراء غياب التنسيق بين المصالح الجهوية المعنية تم رفعها وينتظر أن تستكمل إجراءات إنجازها في الفترة القادمة.وقامت سنية بالشيخ رفقة والي الجهة والإطارات المركزية والجهوية المرافقة لهما بزيارة مشروع المستشفى الجديد بمعتمدية طينة وموقع المدينة الرياضية بحقونة (ساقية الداير) كما يشتمل برنامج الزيارة على تفقد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والإشراف على مؤتمر طبي في اختصاص أمراض القلب بأحد نزل مدينة صفاقس.