تشريعية 2019-سوسة: أعضاء قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري يتصلون مباشرة بالناخبين داخل السوق الأسبوعية بحمام سوسة

Samedi 21 Septembre 2019
وات - قام ، مساء أمس الجمعة، أعضاء قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري، المترشحون للانتخابات التشريعية بدائرة سوسة، بالاتصال المباشر بالناخبين داخل السوق الأسبوعية بحمام سوسة، حيث عرضوا عليهم برنامجهم الانتخابي المتمحور حول 5 نقاط أساسية.
وأوضح رئيس القائمة، الناصر شواري، في تصريح لـ(وات)، أن "تونس بحاجة ماسة اليوم الى تشريعات جديدة توسع من دائرة القرار وتجعل المواطن شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة"، مؤكدا أن البلاد "تحتاج كذلك إلى تشريعات تحدد المعاملات بين المستثمرين والدولة وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف وصارم"، وفق تقديره.
وأضاف، أنه سيواصل تقديم برنامجه الانتخابي لمتساكني مختلف معتمديات ولاية سوسة، مشيرا الى أنه سيدعو، في صورة انتخابه نائبا بمجلس نواب الشعب، الى إعادة النظر في برامج التشغيل الهشة التي لا توفر متطلبات العيش الكريم والاستقرار، وذلك من خلال اعتماد طرق جديدة للانتدابات وتوفير فرص عادلة للجميع، على حد قوله.
وتعهد رئيس قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري، بالمطالبة بالترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وبإيجاد حلول جذرية للعائلات المعوزة والطبقات الضعيفة وبالترفيع في المنح الاجتماعية للأرامل وللمتقاعدين الذين لا يملكون دخلا كافيا، فضلا عن التعهد ببسط رقابة مُحكَمة للأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
عماد
وأوضح رئيس القائمة، الناصر شواري، في تصريح لـ(وات)، أن "تونس بحاجة ماسة اليوم الى تشريعات جديدة توسع من دائرة القرار وتجعل المواطن شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة"، مؤكدا أن البلاد "تحتاج كذلك إلى تشريعات تحدد المعاملات بين المستثمرين والدولة وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف وصارم"، وفق تقديره.
وأضاف، أنه سيواصل تقديم برنامجه الانتخابي لمتساكني مختلف معتمديات ولاية سوسة، مشيرا الى أنه سيدعو، في صورة انتخابه نائبا بمجلس نواب الشعب، الى إعادة النظر في برامج التشغيل الهشة التي لا توفر متطلبات العيش الكريم والاستقرار، وذلك من خلال اعتماد طرق جديدة للانتدابات وتوفير فرص عادلة للجميع، على حد قوله.
وتعهد رئيس قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري، بالمطالبة بالترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وبإيجاد حلول جذرية للعائلات المعوزة والطبقات الضعيفة وبالترفيع في المنح الاجتماعية للأرامل وللمتقاعدين الذين لا يملكون دخلا كافيا، فضلا عن التعهد ببسط رقابة مُحكَمة للأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
عماد
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Par:karimyousef (France )
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