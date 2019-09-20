الفرياني: حقل غاز ''نوارة'' يدخل طور الاستغلال خلال الاسابيع القادمة

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الجمعة، إنّ حقل غاز نوّارة (الجنوب التونسي) سيدخل طور الاستغلال خلال الاسابيع القادمة.وأبرز لدى إشرافه على افتتاح أشغال ندوة نظمتها ، جمعية نشر الثقافة المالية بالحمّامات، حول " تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في عهد الرقمنة"، أهميذة هذا الحقل الذي "سيساهم في الرفع من الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي بنسبة 50 بالمائة بداية من السنة القادمة والتقليص من توريد الغاز بنسبة 30 بالمائة".كما سيمكن استغلال حقل "نوّارة" من التقليص بنسبة 20 بالمائة من عجز الميزان الطاقي وحوالي 7 بالمائة من العجز التجاري.وقال الفرياني " ليس من خيار امام تونس سوى السير في اتجاه تحقيق الامن الطاقي والتقليص من العجز الطاقي من خلال دفع انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة والصناعات الاستخراجية".وبيّن في ذات السياق، أنّ عدد رخص الاستكشاف، الذي تراجع الى 21 رخصة بعد أن كان في حدود 52 رخصة سنة 2010، بدأ ياخذ منحى تصاعديا ببلوغ 27 رخصة بعد ان صادق مجلس النواب على 6 رخص جديدة من بينها 3 رخص استكشاف في البحر متوقعا ان يتطور العدد الى قرابة 30 رخصة قبل موفى هذه السنة.واعتبر الوزير ان استعادة الاستكشاف تدريجيا لنسق تصاعدي يعد مؤشرا هاما على عودة ثقة المستشمرين الاجانب في القطاع الطاقي في تونس خاصة وان الاستثمار في الاستكشاف يحتاج الى تمويلات صخمة بمئات ملايين الدينارت.وبخصوص الطّاقات المتجددة، ذكر انه تم الانطلاق بأوّل محطة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتوزر بطاقة تصل الى 10 ميغاوات وذلك في اطار برنامج " توزر ولاية نموذجية لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية" بما سيمكن الولاية من تحقيق اكتفائها الذاتي الطاقي خلال السداسي الاول من 2021 بانتاجها ل70 ميغاوات.وافاد ان انتاج تونس من الطاقة الكهربائية المتأتية من الطاقة الشمسية سيكون سنة 2021 وعلى اقصى تقدير في بداية 2022 في حدود 1000 ميغاوات متاتية من الطاقات المتجددة وهو ما يمثل قرابة 20 بالمائة من الانتاج الوطني.وفي ما يتعلق بقطاع الفسفاط، من المتوقع، وفق الفرياني، ان يتطور انتاج منجم فسفاط المكناسي من قرابة 150 الف طن حاليا الى 600 الف طن السنة القادمة.