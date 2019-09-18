25 صناعيا في مجال النسيج والملابس يشاركون بصالون ''الرؤية الأولى'' بباريس

Mercredi 18 Septembre 2019



وات

- يشارك 25 من الصناعيين التونسيين، يمثلون أهم مجالات قطاع النسيج والملابس (الدجينز والملابس الرياضية والملابس الداخلية والجاهزة والشغل والمنتوجات المصنوعة من الجلد والزرد والاكسسوارات) بصالون "الرؤية الأولى"، المنتظم من 17 الى 19 سبتمبر 2019 بباريس.وتأتي تونس ضمن المرتبة التاسعة على قائمة مزوّدي الإتحاد الأوروبي من الملابس على امتداد النصف الأوّل من 2019 وتستحوذ على 2،58 بالمائة من هذه السوق.ويرجى من المشاركة التونسية، التي تتم باشراف مركز النهوض بالصادرات ضمن جناح يمتد على 336 متر مربع، الترويج لقطاع النسيج والملابس على مستوى السوق الفرنسية.ويستقبل صالون "الرؤية الأولى" في دورته الثانية، لسبتمبر 2019، الذي يتم تنظيمه مرتين في السنة، حوالي 62 ألف مهني من أكثر من 120 بلدا.وللتذكير فان الاتحاد الاوروبي يعد أول سوق على المستوى العالمي في توريد النسيج والملابس يضم 510 مليون مستهلك.وسجلت الواردات الأوروبية نموا بنسبة 6،75 بالمائة خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.