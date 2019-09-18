تشريعية 2019-توزر: القائمة المستقلة ''الدقلة في عراجينها'' تقترح حلولا لوضع القطاع الفلاحي في برنامجها الانتخابي

Mercredi 18 Septembre 2019



وات

- اختارت القائمة المستقلة "الدقلة في عراجينها" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة توزر التوجه الى الفلاحين ببرنامج يتضمن مجموعة من الحلول لإشكاليات يعاني منها القطاع، وفق رئيس القائمة بلقاسم الجريدي.وواصلت القائمة منذ يوم الاثنين مجموعة من الأنشطة الميدانية المتعلقة بتعليق صور وبيانات القائمة في مدن نفطة وتوزر ودقاش، توزيع البرنامج الانتخابي، حيث نظمت عشية امس الثلاثاء موكبا دعائيا بالسيارات في مدينة نفطة وتوجه فريق صباح الأربعاء الى مدينة دقاش للاتصال بالمواطنين وتوزيع البرنامج الانتخابي.ويركز البرنامج الانتخابي على معالجة مشاغل الفلاحين واقتراح الحلول، بحسب رئيس القائمة الذي بين انه بحكم مهامه على رأس الاتحاد الجهوي للشغل لمدة 15 سنة له دراية بأغلب الإشكاليات ولذلك أطلق اسم "الدقلة في عراجينها" على القائمة، وفق تعبيره.وتعتبر المديونية وتشتت الملكية ونقص مياه الري وتسوية الوضعية العقارية للمستغلات الفلاحية الدولية أبرز المشاغل حسب رأيه، واقترح تمكين الفلاحين الشبان الذين يستغلون أراضي فلاحية دولية من عقود الكراء وتسوية وضعيتهم العقارية مع ضرورة جدولة ديون الفلاحين وتفعيل دور صندوق النهوض بجودة التمور في التدخل للوقاية من أمراض النخيل، الى جانب الإسراع في صرف منح أصحاب مخازن التبريد، واعتبر إن القطاع الفلاحي في الجهة في حاجة الى تشجيع احداث مخازن التبريد بما يساهم في حفظ المنتوج وتسويقه في ظروف جيدة.وأشار الى أن برنامجه الانتخابي لم يهمل القطاع الرياضي باقتراح تعشيب الملاعب وكذلك القطاع الصحي بالعناية بالمستشفيات المحلية وتجهيزها.