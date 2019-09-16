دائرة قابس: عبد الفتاح مورو في المرتبة الأولى متبوعا بقيس سعيد والصافي سعيد

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- استكملت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس، مساء الاثنين، عملية فرز وتجميع الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بقابس في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019.وقد فاز مرشح حزب حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، بالمرتبة الأولى في هذه الدائرة الانتخابية، بحصوله على 24099 صوتا، أي بنسبة 22.1 بالمائة من مجموع الأصوات المحتسبة، وتلاه في المرتبة الثانية المترشح المستقل، قيس سعيد، ب20541 صوتا، أي بنسبة 18 بالمائة، فيما تحصل المترشح المستقل، الصافي سعيد، على المرتبة الثالثة بحصوله على 13907 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 12.7 بالمائة من جملة الأصوات المحتسبة.