Radio Babnet Tunisie On Air: Aballah Rwaished - Rahaltai  

دائرة قابس: عبد الفتاح مورو في المرتبة الأولى متبوعا بقيس سعيد والصافي سعيد

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - استكملت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس، مساء الاثنين، عملية فرز وتجميع الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بقابس في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019.

وقد فاز مرشح حزب حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، بالمرتبة الأولى في هذه الدائرة الانتخابية، بحصوله على 24099 صوتا، أي بنسبة 22.


1 بالمائة من مجموع الأصوات المحتسبة، وتلاه في المرتبة الثانية المترشح المستقل، قيس سعيد، ب20541 صوتا، أي بنسبة 18 بالمائة، فيما تحصل المترشح المستقل، الصافي سعيد، على المرتبة الثالثة بحصوله على 13907 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 12.7 بالمائة من جملة الأصوات المحتسبة.

  
  
     
  
cadre-aca07d13f493a870219fdef67e1468a1-2019-09-16 22:14:49






0 de 0 commentaires pour l'article 189238



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 16 سبتمبر 2019 | 17 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:46 12:21 06:02 04:34
26°
 26° % 78 :الرطــوبة
تونــس 25°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
26°-2534°-2434°-2432°-2330°-22
  • Avoirs en devises
    18248,9

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,16000 DT        1$ =2,85456 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   1099,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568672468|189238 1493|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires