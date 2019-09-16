اختتام عملية العد والفرز بالدائرة الانتخابية نابل 2 والقروي وسعيد في المرتبتين الأولى والثانية

Lundi 16 Septembre 2019
وات - اختتمت بعد ظهر اليوم الاثنين، بمركز التجميع بقرمبالية، عملية العد والفرز بالدائرة الانتخابية نابل 2، حيث بلغ عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 113824.
وتحصل المترشحون الأوائل وفق الجدول الختامي لعملية العد والفرز الذي أعدته الهيئة الفرعية نابل 2 تباعا على المراتب التالية:
ـ نبيل القروي عن حزب قلب تونس: 24504 صوتا ـ قيس سعيد (مستقل): 23064 صوتا ـ يوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس: 11250صوتا ـ عبد الكريم الزبيدي (مستقل): 10634 صوتا ـ عبد الفتاح مورو عن حزب النهضة: 10598 صوتا وبلغ عدد المقترعين بدائرة نابل 2 في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 117066.
وبلغ عدد الاوراق الملغاة 2542 مع عدد أوراق بيضاء قدره 872 ورقة.
وبتطبيق قاعدة النسبة المتحصل عليها من مجموع الأصوات، يكون قد تحصل أوليا المرشح نبيل القروي عن حزب قلب تونس على المرتبة الأولى ب21 فاصل 52 بالمائة من الأصوات.
وتحصل المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الثانية ب20 فاصل 26 من مجموع الاصوات.
وعادت المرتبة الثالثة ليوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس ب 9 فاصل 88 بالمائة من الاصوات .
أما المرتبة الرابعة فعادت الى المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي ب9 فاصل 34 بالمائة من الاصوات.
وحل في المرتبة الخامسة المرشح عن حزب النهضة عبد الفتاح مورو ب9 فاصل 31 بالمائة من الاصوات.
وتحصل المترشحون الأوائل وفق الجدول الختامي لعملية العد والفرز الذي أعدته الهيئة الفرعية نابل 2 تباعا على المراتب التالية:
ـ نبيل القروي عن حزب قلب تونس: 24504 صوتا ـ قيس سعيد (مستقل): 23064 صوتا ـ يوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس: 11250صوتا ـ عبد الكريم الزبيدي (مستقل): 10634 صوتا ـ عبد الفتاح مورو عن حزب النهضة: 10598 صوتا وبلغ عدد المقترعين بدائرة نابل 2 في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 117066.
وبلغ عدد الاوراق الملغاة 2542 مع عدد أوراق بيضاء قدره 872 ورقة.
وبتطبيق قاعدة النسبة المتحصل عليها من مجموع الأصوات، يكون قد تحصل أوليا المرشح نبيل القروي عن حزب قلب تونس على المرتبة الأولى ب21 فاصل 52 بالمائة من الأصوات.
وتحصل المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الثانية ب20 فاصل 26 من مجموع الاصوات.
وعادت المرتبة الثالثة ليوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس ب 9 فاصل 88 بالمائة من الاصوات .
أما المرتبة الرابعة فعادت الى المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي ب9 فاصل 34 بالمائة من الاصوات.
وحل في المرتبة الخامسة المرشح عن حزب النهضة عبد الفتاح مورو ب9 فاصل 31 بالمائة من الاصوات.
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Par:karimyousef (France )
Sur: تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد احتساب 71 بالمائة من محاضر الفرز