هيئة الانتخابات: الدور الثاني للرئاسية سيكون اما بتاريخ 29 سبتمبر او 6 اكتوبر او 13 اكتوبر

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر اليوم الاثنين ان موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها سيكون اما يوم 29 سبتمبر الجاري او 6 اكتوبرالمقبل وعلى اقصى تقدير يوم 13 اكتوبر 2019 واوضح في تصريح اعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان روزنامة الدورة الثانية من الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بطور أول او ثان مفسرا انها ان كانت في الطور الثاني (الاستئنافي) ستذهب هيئة الانتخابات الى اقصى المواعيد .واكد من جهة اخرى انه لا يمكن التصريح باحد هذه المواعيد الثلاثة الا بعد معرفة وجود طعون من عدمها ومآلاتها امام القضاء الاداري مبرزا انه سيتم اليوم الاعلان عن النتائج الاولية ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة وفي مقرات الهيئة وقبول جميع الطعون المحتملة في نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية من جهة اخرى ذكر بو عسكر بان عملية الفرز وتجميع النتائج انطلقت منذ مساء امس الاحد في كافة الهيئات الفرعية داخل ارض الوطن وخارجه قائلا ان هيئة الانتخابات مطالبة بتجميع 13 الف و155 محضر اقتراع ،وهذه المحاضر ترد للهيئة تباعا من الهيئات الفرعية اين يتم مباشرة معالجة تلك المحاضر بصفة يدوية بطريقة اعلامية.وافاد انه والى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم تمت معالجة ثلث محاضر الاقتراع مؤكدا انه وخلال الساعات القليلة القادمة ستتسارع وتيرة وصول المحاضر من الهيئات الفرعية بالداخل .واوضح نائب رئيس الهيئة في السياق ذاته انه واثر ورود جميع المحاضر سيجتمع مكتب هيئة الانتخابات للمصادقة على جلها وسيتم خلال ندوة صحفية الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات مرجحا انه ووفق النسق الذي تسير عليه عملية الفرز سيكون الاعلان عن النتائج الاولية اما بعد ظهر اليوم او في المساء.وحول محاضر المخالفات ، قال فاروق بوعسكر انه يجري العمل حاليا على اعداد تقارير بخصوص المخالفات بالمقر المركزي للهيئة كما سترد على الهيئة تقارير من كل هيئة فرعية يحتوي على ملخص للمخالفات بالهيئات الفرعية وستحال هذه التقارير وعددها 33 على مجلس الهيئة صحبة تقارير اخرى على غرار تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في علاقة بمدى تقيد المترشحين لضوابط الحملة الانتخابية لوسائل الاعلام.واضاف ان كل هذه التقارير يجب ان تكون على طاولة مجلس هيئة الانتخابات قبل الاعلان عن النتائج الاولية باعتبار ان الهيئة مطالبة بالاعلان عن النتائج الاولية الا بعد التثبت من مدى احترام المترشحين الفائزين لضوابط الحملة الانتخابية ولضوابط التمويل .يذكر ان نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الني دارت امس الاحد بالداخل وايام 13 و14 و15 سبتمبر الجاري بالخارج ،بلغت 45.02 داخل تراب الجمهورية، و7 19 بالدوائر الإنتخابية بالخارج وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات في ندوة صحفية مساء الأحد.