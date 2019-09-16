نبيل بفون: لا يوجد تضارب بين المجلّة الجزائيّة والمجلّة الإنتخابية في علاقة بالمترشّح نبيل القروي وهيئة الانتخابات قامت بكلّ ما لديها من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص

Lundi 16 Septembre 2019



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- قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون إنّه لا يوجد تضارب بين المجلّة الجزائيّة والمجلّة الإنتخابية في علاقة بالمترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروي موضحا ان المجلّة الإنتخابية لم تؤطّر مسألة وجود مترشّح في السجن وتطرّقت إلى حالات الإنسحاب والوفاة.وأكّد بفون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء يوم الأحد بقصر المؤتمرات أنّ مسألة وجود مترشح في السجن أطرها ويشملها القانون الجزائي وحاكم التحقيق له السلطة التقديرية للنظر في المطالب التي كان من بينها السماح للمترشّح نبيل القروي بإجراء حملته الإنتخابية بناء على ما جاء في المجلة الإنتخابية لكن تمّ رفض ذلك تفعيلا لما جاء في المجلة الجزائيّة.كما لفت إلى أنّ الهيئة قامت بكلّ ما لديها من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين قائلا ان الهيئة تحترم قرارات القضاء وتنتهي صلاحياتها في نقطة انطلاق الصلاحيات القضائيّة.وبخصوص الخروقات والإخلالات التي تمّ رصدها أكّد بفون أنّ الهيئة بصدد تجميع هذه المخالفات وستتلقى التقرير الشامل حول الحملة الانتخابية لكلّ مترشّح والمخالفات التي ارتكبها وبالتالي ستقدّر هذه المخالفات وستعمل على إبطال الأصوات سواء ببعض المراكز أو كليا في صورة تبيّن انها كانت مؤثرة ومغيرة لارادة الناخب بشكل جلي .أمّا عن نتائج سبر الآراء فقد أشار إلى انّها تؤثّر على الرأي العام ككل خاصة إذا ما تمّ منحها الصبغة الثبوتية وذلك بجعل المواطن يعتقد في صدقية النتائج لكنها تظل دائما احتمالية ومتعلقة بدوائر إنتخابية بالنظر إلى أنّ حقيقة ونتائجه تكون دائما في النتائج الرسمية للهيئة .يشار إلى أن نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن حزب "قلب تونس "،موقوف على ذمّة القضاء في قضية رفعتها منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ .ورفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس يوم 5 سبتمبر 2019مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".يذكر أنّ إحدى مؤسسات سبر الآراء أعلنت اثر غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم عن تقدم المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي في نتائج التصويت.