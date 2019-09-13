رئاسية 2019: عبيد البريكي في العاصمة ''هناك قناعة لدى التونسيين بأن الوضع يجب أن يتغيّر وفي الإتجاه الايجابي''

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- قال المترشح عن الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي ورئيس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، "إن هناك قناعة راسخة لدى التونسيين بأن الوضع يجب أن يتغيّر وفي الإتجاه الإيجابي".وقال في تصريح ل(وات) على هامش اختتام حملته الإنتخابية بباب البحر بالعاصمة، بعد ظهر اليوم الجمعة، "إن تغيير تونس لن يكون إلا عبر الإقرار بالتضحيات المختلفة وبالتضامن الداخلي"، مضيفا أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن "لا يبيع الوهم وأن يبتعد عن شراء الذمم".وأفاد بأن جولته في عدة مناطق من البلاد خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية السابقة لأوانها، "خلصت إلى أن الإتصال المباشر مع المواطنين لا يعوضه الحضور في شبكات التواصل الإجتماعي أو الحضور الإعلامي لأن الحوار المباشر مع المواطنين يجعل المترشح يقف على حقيقة الأوضاع".وبعد أن شدد على أن "تونس تحتاج إلى مكافحة الفساد وإلى مقاومة الإرهاب ومكافحة الجريمة التي انتشرت بشكل مقلق في الفترة الأخيرة"، لاحظ المترشّح أن الأمن القومي، كواحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، "لا يمكن أن يتحقق، في ظل مناخ من التوتر، لذلك فإن الرئيس معني بالمناخ الإجتماعي وبالمقدرة الشرائية للمواطن وبالفساد وبمستقبل الشباب وبالمال ومختلف المسائل التي في غيابها لا يمكن أن يتحقق الأمن القومي".كما جدّد تمسكه في حال فوزه بمنح منصب وزير الدفاع لمختص في هذا المجال، على أن تترأس امرأة وزارة الخارجية، مشيرا إلى ضرورة "فض الإشكال مع سوريا والعمل على استتباب الأمن بليبيا وضمان استقرارها".وبخصوص رسالته للناخبين وخاصة للمترددين في التصويت يوم 15 سبتمبر 2019، قال البريكي إنه "يتعين التصويت بكثافة ولا سيما التصويت للأجدر والأقدر على قيادة البلاد في السنوات الخمس المقبلة"، مذكرا الناخبين بأنهم خبروا المنظومات السابقة وما ألت إليه من نتائج أثرت على الوضع العام للبلاد".