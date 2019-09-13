القبض على 3 مُهرّبين في رمادة أطلقوا النار على أفراد تشكيلة عسكرية

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أن الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة "بير باستور" بقطاع رمادة (ولاية تطاوين)، "ألقت القبض على ثلاثة مهربين كانوا على متن سيارتين وتعمّدوا إطلاق النار بأسلحة فردية باتجاه أفراد التشكيلة العسكرية الذين ردّوا الفعل مباشرة وقاموا بمحاصرتهم".وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه "تم العثور في السياريتين على ثلاثة أسلحة فردية وهي سلاحان من نوع كلاشنيكوف ورشاش وكمية من الذخيرة ومنظار، مضيفة أنه سيتم لاحقا تسليم الأشخاص والمحجوز إلى وحدات الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.وفي هذا الاطار جددّت الوزارة تحذيرها للمواطنين من الإقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو بمناطق العمليات العسكرية أو بالمناطق الحدودية العازلة أمام تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية من جهة ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إلى إطلاق النار على الدوريات العسكرية، وذلك حفاظا على أرواحهم من خطر تعرضهم إلى الرمايات المباشرة من طرف الوحدات العسكرية العاملة بهذه الفضاءات.