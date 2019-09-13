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توزر: مواكب بالسيارات وحملات اتصال مباشرة بالناخبين في آخر أيام الحملة الانتخابية الرئاسية

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - كثّفت التنسيقيات الجهوية لمرشّحي الانتخابات الرئاسية بولاية توزر في آخر أيام الحملة الانتخابية أنشطتها الدعائية كما سعت الى التنويع فيها حيث تراوحت بين الخيمات التنشيطية والمواكب بالسيارات وكذلك مواصلة الحملات المباشرة بالاتصال بالمواطنين في الاحياء والقرى.
وركّزت في هذا الإطار تنسيقية مرشح ائتلاف تونس أخرى محمد المنصف المرزوقي خيمة في السوق الأسبوعية بتوزر ونظمت تنسيقية مرشح حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو بتنظيم موكب سيارات وسط مدينة توزر الى جانب خيمة في السوق الأسبوعية واختار مناصرو مرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو مواصلة الاتصال بالناخبين.

وتنوّعت أنشطة تنسيقية مرشح حزب تحيا تونس يوسف الشاهد بين الاتصال بالمواطنين في أحياء السلام والتبابسة بتوزر وفي حامة الجريد وبمعتمدية حزوة ومنطقة عين الكرمة بتمغزة والمحاسن بدقاش وبين تنظيم موكب تنشيطي في شوارع مدينة توزر وقامت تنسيقية المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي بنصب خيمة في السوق الأسبوعية بتوزر وموكب سيارات مصحوب بفرق فلكلورية انطلاقا من مقر الحملة في اتجاه عدة أحياء مع مواصلة توزيع المطويات وصور المرشح في مركز الولاية وباقي المعتمديات.


وتحوّل مناصرو مرشّح حزب البديل مهدي جمعة الى مدن نفطة وحامة الجريد لتوزيع مطويات وصور المرشح الى جانب تخصيص فريق للسوق الأسبوعية بتوزر لتأمين خيمة تنشيطية دعائية.
وصرّح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر الصحبي البدراوي لوات أنه فرق المراقبة التابعة للهيئة رصدت طيلة فترة الحملة الانتخابية ست اخلالات لم ترتقي وفق تأكيده الى درجة الجريمة الانتخابية متمثلة في تعليق صور وبيانات المرشح في غير الأماكن المخصصة لها الى جانب توظيف الأطفال في الحملات الدعائية، موضّحا أن أغلب تنسيقيات المرشحين استجابوا الى التنبيهات الشفاهية والكتابية الموجهة من الهيئة الفرعية.

  
  
     
  
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