وزارة الخارجية تنعى صلاح الدين الجمالي، المبعوث الحالي للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا وسفير تونس الأسبق

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- نعت وزارة الشؤون الخارجية، صلاح الدين الجمالي، المبعوث الحالي للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا وكاتب الدولة والسفير الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 72 سنة قضّى أغلبها في العمل بهذه الوزارة.وقد التحق الراحل بالخارجية سنة 1973، أين تقلّد فيها العديد من المهام بالإدارة المركزية وفي الخارج ومن بينها كاتب دولة للشؤون المغاربية والعربية والأفريقية، وسفير تونس، على التوالي، بسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وقنصل عام لتونس بجدة وباريس.وصلاح الدين الجمالي هو محرز على الدكتوراه من جامعة السربون بباريس في مادة الجغرافيا وله مؤلفات في الجغرافيا الإقتصادية والإنسانية.وقد تولّى إهداء مكتبته الخاصة التي تحتوي على أكثر من ألفي كتاب ونشرية، إلى المكتبة الوطنية.يُذكر انّه تم تعيين صلاح الدين الجمالي، منذ أكتوبر 2016، بإجماع الدول العربية، مبعوثا للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا.كما أنّه متحصل على وسام الجمهورية ووسام الإستقلال.