عبو في منوبة ''طرح الانسحاب على أي مرشح أمر غير معقول''

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - اعتبر مرشح التيار الديمقراطي محمد عبو، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى السوق الاسبوعية بمنوبة، أن "طرح الانسحاب على أي مرشح يعد أمرا غير معقول"، مشيرا إلى أنه لم يتطرق مع أي طرف لمسألة انسحابه من السباق الرئاسي، على حد قوله.
وقال عبو، في تصريح لـ(وات)، أنه "لو اقتنع بوجود مترشح يستجيب لتطلعاته فانه سيكون آخر شخص يفكر في طموح شخصي"، مضيفا أن الانتخابات الحالية يجب أن تفضي الى منظومة بديلة تماما تقطع مع المنظومة السابقة ومع كل الفاسدين والمتواطئين مع الفساد، الذين أفرزتهم الثورة أو الذين عادوا بعدها، خدمة لمصالح شخصية أو رغبة في اعتلاء مناصب.
ولفت المترشح، إلى أنه كان على قناعة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014، بفوز "ماكينة المال السياسي" وأن دوره في هذه الانتخابات، فضلا عن تقديم برنامجه الانتخابي، هو إقناع الناخبين بضرورة إسقاط هذه المنظومة لما فيها من مغالطات كبيرة والتي لا تزال تعمل بقوة من خلال ضخ إمكانيات مادية لاستغلال المهمشين، بحسب تعبيره.
ولاحظ "أن الوقت قد حان للقطع مع مثل هؤلاء الذين لا مكان لهم لا في القصبة ولا في قرطاج مع ضرورة تطبيق القانون في شأنهم"، وفق تقديره، مبينا أهميّة إرساء سياسة خارجية مختلفة تعكس صورة أقوى لتونس بالداخل بالخارج تتسم بأكثر مصداقية، ما من شأنه أن يعيد ثقة مواطنيها والمستثمر الأجنبي الى بلادنا وبالتالي النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية.
وقال عبو، في تصريح لـ(وات)، أنه "لو اقتنع بوجود مترشح يستجيب لتطلعاته فانه سيكون آخر شخص يفكر في طموح شخصي"، مضيفا أن الانتخابات الحالية يجب أن تفضي الى منظومة بديلة تماما تقطع مع المنظومة السابقة ومع كل الفاسدين والمتواطئين مع الفساد، الذين أفرزتهم الثورة أو الذين عادوا بعدها، خدمة لمصالح شخصية أو رغبة في اعتلاء مناصب.
ولفت المترشح، إلى أنه كان على قناعة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014، بفوز "ماكينة المال السياسي" وأن دوره في هذه الانتخابات، فضلا عن تقديم برنامجه الانتخابي، هو إقناع الناخبين بضرورة إسقاط هذه المنظومة لما فيها من مغالطات كبيرة والتي لا تزال تعمل بقوة من خلال ضخ إمكانيات مادية لاستغلال المهمشين، بحسب تعبيره.
ولاحظ "أن الوقت قد حان للقطع مع مثل هؤلاء الذين لا مكان لهم لا في القصبة ولا في قرطاج مع ضرورة تطبيق القانون في شأنهم"، وفق تقديره، مبينا أهميّة إرساء سياسة خارجية مختلفة تعكس صورة أقوى لتونس بالداخل بالخارج تتسم بأكثر مصداقية، ما من شأنه أن يعيد ثقة مواطنيها والمستثمر الأجنبي الى بلادنا وبالتالي النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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