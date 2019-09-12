حمادي الجبالي بقابس: رئيس الدولة هو رئيس كل التونسيين يجمع ولا يفرق

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - قال المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 حمادي الجبالي في مقهى سياسي بقابس الجنوبية جمعه مساء اليوم بمجموعة من الشباب ان رئيس الجمهورية يمثل وحدة البلاد ولا يفرق بين الناس لا على اساس جهوي أوحزبي وانه رئيس كل التونسيين ولا يظلم ويعطي القدوة ويكون نظيف اليد.
واعتبر ان رئيس الدولة لا يقدم مشاريع قوانين تفرق التونسيين مثل الارث والمخدرات وانما يهتم بالقضايا الحقيقية للبلاد على غرار التشغيل والنقل والتلوث، مضيفا ان دور الرئيس يتمثل كذلك في خدمة الاقتصاد الوطني وفي تنمية الفلاحة التي تمثل قطاعا استراتيجيا.
وأكد الجبالي على ضرورة التوجه نحو انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، مؤكدا انه يمكن تحويل الصحراء التونسية الى جنة وتحقيق الأمن الغذائي خاصة وان تونس تنتج كل شيء.
واعتبر ان رئيس الدولة لا يقدم مشاريع قوانين تفرق التونسيين مثل الارث والمخدرات وانما يهتم بالقضايا الحقيقية للبلاد على غرار التشغيل والنقل والتلوث، مضيفا ان دور الرئيس يتمثل كذلك في خدمة الاقتصاد الوطني وفي تنمية الفلاحة التي تمثل قطاعا استراتيجيا.
وأكد الجبالي على ضرورة التوجه نحو انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، مؤكدا انه يمكن تحويل الصحراء التونسية الى جنة وتحقيق الأمن الغذائي خاصة وان تونس تنتج كل شيء.
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Par:essoltan (France )
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