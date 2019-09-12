رئيس هيئة الانتخابات صفاقس 1 يدعو القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية إلى الانضباط إلى القواعد الأخلاقية "احتراما للاستحقاق الرئاسي وإنجاحا لعملية الاقتراع

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- دعا رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة صفاقس 1 محمد الحمامي القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية إلى " الانضباط إلى القواعد الأخلاقية احتراما للاستحقاق الرئاسي وإنجاحا لعملية الاقتراع " على خلفيّة تزامن فترة الصمت الانتخابي وإجراء عمليّة الاقتراع المتعلّقين بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية.وعبّر الحمّامي في تصريح لـــــ(وات) اليوم الخميس عن تخوّفه من حصول مخالفات ضمن الحملة الانتخابية التشريعية من شأنها "التشويش" على الانتخابات الرئاسية خاصة في محيط مراكز الاقتراع حيث يتجمّع الناخبون أو ارتكاب عمليات دعاية للانتخابات الرئاسية في الحملة التشريعية وذلك في ظلّ ما تشهده الأجواء الانتخابية من تجاوزات عديدة وفق قوله.وأعرب عن خشيته من عدم تمكّن الهيئة من مراقبة كل الأنشطة مع محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية وتزامن الاستحقاقين، معتبرا أن الانطلاق بشيء من التأخير في الحملة الانتخابية التشريعية لا يقلّل في شيء من نجاعتها علما وأنها تمتدّ على 21 يوما ( من 14 سبتمبر إلى 4 أكتوبر).وأفاد في المقابل أن بعض القائمات المترشّحة برهنت على وعيها بأهمية هذا الرهان وانخراطها في احترامه حيث أكدت أنها ستكتفي في اليومين الأولين للحملة أي السبت ( الموافق ليوم الصمت بالنسبة للانتخابات الرئاسية) والأحد (الموافق ليوم الاقتراع) بتعليق البيانات والصور.وأفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 أن الهيئة سجّلت اقتراف إحدى القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية جملة من المخالفات مصنفة ضمن " الحملة السابقة لأوانها ومحاولة استمالة الناخبين"، مبيّنا أنه تمّ التنبيه على المسؤول القانوني لهذه القائمة ودعوته للكفّ الفوري عن هذه الممارسات قبل إحالتها على القضاء في صورة عدم الامتثال بحسب تأكيده.