صفاقس1 و2: أعوان مراقبة الحملة الانتخابية يرفعون عديد المخالفات من بينها استغلال الطفولة وموارد الدّولة

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- رفع أعوان المراقبة بالهيئتين الفرعيتين المستقلتين للانتخابات صفاقس1 و2، خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019، عديد المخالفات الانتخابية، ومن بينها استغلال الطفولة واستعمال موارد الدولة في الحملة الانتخابية والتداخل بين الحملتين الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية، وفق ما ذكرته اليوم الاثنين لـ(وات)، مصادر رسمية من الهيئتين الانتخابيتين.وأكّدت عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس1 المكلفة بمراقبة الحملة الانتخابية، حنان بن سعيد، أنه تم استغلال الأطفال في توزيع المناشير الانتخابية على قارعة الطريق، مشيرة الى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة في هذا الشأن بالاشتراك بين الهيئة ومصالح الطفولة.وبخصوص المخالفة المتعلقة باستغلال موارد الدولة، أوضحت بن سعيد أن الهيئة بفرعيها بصدد استكمال عملية البحث والتقصي في شأنها.من جانبه، ذكر العضو المكلف بمراقبة الانتخابات بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس2، محمد رمسيس العياري، في تصريح لـ(وات)، أن الهيئة قررت اليوم الاثنين، إزالة صورة عملاقة مركز عليها ثلاث مسلطات ضوء في جوار أحد الأماكن المخصصة لتعليق صور وبيانات المترشحين بمدينة صفاقس وذلك "ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين".وأفاد ذات المصدر، أن هيئة الانتخابات بصفاقس 2 رصدت كذلك مخالفة "تداخل بين الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية" في أنشطة عدد من المرشحين عبر استغلال لموارد الحزب لفائدة المرشح للرئاسية والقيام بحملة انتخابية تشريعية سابقة لأوانها.وبشأن المخالفات المالية في نفقات أنشطة الحملة الانتخابية، أوضحت حنان بن سعيد أنه يجري حاليا تقويم هذه النفقات لمعرفة مدى تجاوزها للقانون وللأسقف المسموح بها على أن يحرر تقرير في شأنها مع نهاية فترة الحملة الانتخابية، يرفع الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.