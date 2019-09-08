سيدي بوزيد: الامن والتنمية والتشغيل اهم نقاط برنامج سلمى اللومي للانتخابات

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - قالت المترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سلمى اللومي خلال زيارتها اليوم الاحد مدينة سيدي بوزيد في إطار حملتها الانتخابية ان الامن والتنمية والتشغيل هي اهم عناصر برنامجها الانتخابي.
وأعتبرت ان هذه العناصر تشغل الشارع اليوم وهي ما يطلبه التونسي خاصة وأنها مرتبطة بأساسيات عيشه وتحديدا طاقته الشرائية التي تراجعت، وبينت انها ستسعى في صورة فوزها في الانتخابات وفي إطار الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الى القيام بمبادرات تشريعية في هذا الميدان والميدان الاجتماعي تحديدا.
وأوضحت انه رغم كون التنمية خارج صلاحيات رئيس الجمهورية، الا انها ستحاول من خلال الديبلوماسية الاقتصادية والامن القومي، التركيز على الاستثمار وجلبه الى كل الجهات وفي المناطق الداخلية بالإضافة الى تشجيع استثمار التونسيين بالخارج، لأنه سيمكن من تحسين الاقتصاد التونسي وجلب العملة الصعبة.
وبينت ان برنامجها الانتخابي يتضمن العديد من النقاط الأخرى على غرار الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة ومقاومة المحسوبية والفساد وتغيير نظام الحكم لتوحيد مركز القرار ومزيد رعاية وتشجيع ذوي الاحتياجات الخصوصية والدعوة الى مصالحة شاملة سياسية واجتماعية وجبائية ونقدية.
يشار الى برنامج زيارة سلمى اللومي الى ولاية سيدي بوزيد تضمن الاشراف على اجتماع شعبي بإحدى القاعات الخاصة بالمدينة اين تولت عرض برنامجها الانتخابي والاستماع الى مشاغل الأهالي وانتظاراتهم.
وأعتبرت ان هذه العناصر تشغل الشارع اليوم وهي ما يطلبه التونسي خاصة وأنها مرتبطة بأساسيات عيشه وتحديدا طاقته الشرائية التي تراجعت، وبينت انها ستسعى في صورة فوزها في الانتخابات وفي إطار الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الى القيام بمبادرات تشريعية في هذا الميدان والميدان الاجتماعي تحديدا.
وأوضحت انه رغم كون التنمية خارج صلاحيات رئيس الجمهورية، الا انها ستحاول من خلال الديبلوماسية الاقتصادية والامن القومي، التركيز على الاستثمار وجلبه الى كل الجهات وفي المناطق الداخلية بالإضافة الى تشجيع استثمار التونسيين بالخارج، لأنه سيمكن من تحسين الاقتصاد التونسي وجلب العملة الصعبة.
وبينت ان برنامجها الانتخابي يتضمن العديد من النقاط الأخرى على غرار الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة ومقاومة المحسوبية والفساد وتغيير نظام الحكم لتوحيد مركز القرار ومزيد رعاية وتشجيع ذوي الاحتياجات الخصوصية والدعوة الى مصالحة شاملة سياسية واجتماعية وجبائية ونقدية.
يشار الى برنامج زيارة سلمى اللومي الى ولاية سيدي بوزيد تضمن الاشراف على اجتماع شعبي بإحدى القاعات الخاصة بالمدينة اين تولت عرض برنامجها الانتخابي والاستماع الى مشاغل الأهالي وانتظاراتهم.
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Par:lechef (Tunisia )
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