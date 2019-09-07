إعطاء إشارة انطلاق عمل وحدة انعاش جراحة القلب والشرايين للأطفا بمستشفى سهلول بسوسة

Samedi 07 Septembre 2019



وات

- أعطت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، السبت بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، إشارة انطلاق عمل وحدة انعاش جراحة القلب والشرايين للأطفال التي تتسع ل14 سريرا موزعة الى 8 استشفائية و6 عناية مركزة.وأكدت الوزيرة في تصريح ل(وات) أهمية هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة جملية قدرها مليوني و500 الف دينار وذلك بالنظر الى استقطابه لحوالي 300 طفل سنويا بعد ان تم افراد نشاط انعاش جراحة القلب والشرايين للأطفال بوحدة خاصة وفصلها عن جراحة القلب للكهول.واضافات ان هذا القسم الجديد الذي سيتم تركيز اقسام مشابهة له في مستشفيات أخرى سيساهم في التقليص من اجال الانتظار وكذلك في إيقاف عمليات ارسال الأطفال المرضى للعلاج بالخارج.واطلعت وزيرة الصحة بالنيابة اثر ذلك على مدى تقدم تركيز وحدة التصوير بالبوزيترون ومقطعي، الذي سيتم تركيزه بالمستشفى الجامعي سهلول بكلفة جملية تقدر ب7 ملايين و200 الف دينار وذلك بالتوازي مع تركيز وحدتين مشابهتين في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ومستشفى صالح عزيز بالعاصمة.ومن جهته بين المدير العام لمستشفى سهلول لطفي بوبكر في تصريح ل(وات) ان هذه الوحدة المتطورة ستسهل للاطارات الطبية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة وبقية المستشفيات العمومية عملية الكشف المبكر عن السراطانات حيث من المنتظر ان يستفيد بخدمات هذه الوحدة 1900 مريض سنويا أي بمعدل 8 مرضى في اليوم.