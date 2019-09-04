سميرة الشواشي: إقرار الميثاق الوطني لمكافحة الفقر من أولويات حزب قلب تونس

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- أفادت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس سميرة الشواشي، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالعاصمة، في إطار الحملة الانتخابية لمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، بأن إقرار "الميثاق الوطني لمكافحة الفقر" يعد من الاولويات التي يطرحها الحزب.وأوضحت الشواشي، أن الآليات المطروحة للقضاء على الفقر في تونس، سترتكز بالخصوص على إرساء مجلس توجيهي لتنفيذ "الميثاق الوطني لمكافحة الفقر"، الذي سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومفتوح على كل الأطراف الاجتماعية والقوى الفاعلة في تونس من مكونات المجتمع المدني وخبراء وكفاءات وطنية في كل المجالات.وأكدت أن نبيل القروي المرشح للرئاسية من منطلق شعوره بالمسؤولية تجاه الشعب التونسي، سيسعى الى توسيع مجالات اهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية، عبر إقرار مبادرات تعمل على خلق الثروة في البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين التونسيين، فضلا عن إرساء مبدأ "القطيعة الايجابية" أي القطع مع الاقتصاد الذي لا يخلق القيمة المضافة، وفق تعبيرها.من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحزب الصادق جبنون، إن الحزب يطرح عديد الخطط والإجراءات، منها خطة اقتصادية تقوم أساسا على تحرير الطاقات الاقتصادية للانتقال الى منوال القيمة المضافة، بناء على المعايير الدولية الدقيقة والتجارب الدولية الناجحة التي أتاحت لبعض الدول الخروج من مصاف الدول الفقيرة والإنخراط في مصاف الدول الصاعدة، الى جانب تفعيل دور رئاسة الجمهورية في تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية، ومزيد النجاعة في مقاومة الارهاب والجريمة.وأضاف ان رؤية الجزب للمرحلة القادمة، تتضمن كذلك بناء دولة جاهزة للاستثمار وقادرة على جلب المشاريع الاستثمارية الكبرى، على غرار العديد من الدول الافريقية، مؤكدا أن تونس لديها من المؤهلات ما يمكنها من تجاوز العديد من الاشكاليات الاقتصادية باعتبار موقعها في قلب المتوسط.يذكر ان دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، صرحت أمس الثلاثاء بقرارها القاضي برفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، والموقوف في السجن المدني بالمرناقية منذ 23 أوت المنقضي، على خلفيّة قضيّة رفعتها ضدّه منظّمة "أنا يقظ"، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتبييض الاموال والتهرب الضريبي.