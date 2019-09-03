السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولبيار

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- ولد حاتم بولبيار في 6 جانفي 1971 بتونس.وهو متحصل على ماجستير في الفيزياء من جامعة تونس، وعلى الإجازة في التصرف في المؤسسات من جامعة السربون بفرنسا، وعلى شهادة المرحلة الثالثة في نمذجة وتطبيق الفيزياء، وشهادة المرحلة الثالثة في علوم الاتصالات من جامعة فرساي سان كنتان، وعلى شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.يتمتع بخبرة عالمية في مجال تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الكبرى في مجالات ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة وتكنولوجية الاتصالات بعديد البلدان منها فرنسا والجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية والسويد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.عمل بعديد الشركات الأجنبية والعالمية، حيث اشتغل بالخصوص مستشارا بشركة "أس أف آر" بفرنسا، وخبير راديو بشركة "بويغ تيليكوم" بفرنسا، ومديرا فنيا بشركة "سيمنس" بالمغرب، ثم تولى منذ سنة 2001 منصب رئيس مدير عام لمجمع شركات "قلوبال اكسبارتيز تيليكوم ويرلس" المنتصبة بكل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وعدد من دول إفريقيا الغربية.التحق بولبيار بحزب حركة النهضة في جويلية 2011 ، وكان عضوا بمجلس الشورى ومشرفا على وحدة استطلاع الرأي بالحركة.استقال من حركة النهضة في 25 جويلية 2019 ليؤسس حركة "مستقلون ديمقراطيون".وهو متزوج وأب لبنت.