وديع الجريء: تعاقدنا مع منذر كبير على راس المنتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

Jeudi 29 Août 2019



وات

- تم صباح يوم الخميس خلال لقاء اعلامي انعقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم تقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب التونسي للاكابر بقيادة الناخب الوطني منذر كبير.واوضح وديع الجريء رئيس الجامعة بالمناسبة ان التعاقد مع منذر كبير ياتي بعد فك الارتباط بالتراضي مع الفرنسي الان جيراس مشيرا الى ان العقد يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد. واضاف انه تم تعيين عادل السليمي في خطة مدرب وطني وليس كمدرب مساعد في حين سيتولى الثنائي هشام غزية ومحمد التونسي مهمة الاعداد البدني بينما سيكون عادل زويتة مدربا لحراس المرمى خلفا لحمدي الكسراوي الذي سيبقى حسب رئيس الجامعة ضمن الادارة الفنية للجامعة في صنف اخر.وبخصوص دوافع اختيار هذه التركيبة، اوضح وديع الجريء ان تونس تعتبر من بين البلدان العربية والافريقية القليلة التي راهنت خلال الاعوام الثمانية الاخيرة على كفاءات محلية مذكرا في هذا الصدد ان افضل النتائج المحققة كانت تحت اشراف اطارات فنية وطنية.وتابع في هذا السياق "اذا اردنا حتى العودة الى انجاز سنة 2004 تاريخ حصولنا على كاس افريقيا للامم، صحيح ان الناخب كان انذاك الفرنسي روجي لومار لكن بقية تركيبة الاطار الفني كانت تونسية".وبخصوص اختيار منذر كبير، اشار وديع الجريء الى ان المكتب الجامعي اتخذ قراره بعد الاطلاع على السيرة الذاتية لهذا الفني مبينا ان الاسم الاول الذي تم اقتراحه كان نبيل معلول.ومن جهته اعرب منذر كبير عن اعتزازه بالثقة التي وضعت في شخصه لقيادة المنتخب الوطني واصفا قرار المكتب الجامعي ب"الشجاع". وتابع "كنت ساكون سعيدا لو تم تعييني مساعدا لنبيل معلول" مضيفا ان سيحاول اضفاء مفاهيم عمل جديدة ومقاربة فنية مغايرة.واضاف "صحيح لقد بلغ المنتخب التونسي خلال الفترة الاخيرة مراحل متقدمة وحقق نجاحات باهرة لكن يبقى مع ذلك هناك انطباع سائد بوجود ضعف روح الانتماء والتضامن ونقص العزيمة".يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض مباراتين وديتين امام موريتانيا يوم 6 سبتمبر المقبل في رادس وكوت ديفوار يوم 10 من نفس الشهر في اطار التحضير لتصفيات كاس افريقيا للامم.