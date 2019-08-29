تونس تحتضن يومي 3 و4 سبتمبر القادم الندوة الوزارية الدولية الـ 16 للشراكة جنوب-جنوب حول السكان و التنمية

Jeudi 29 Août 2019



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- تحتضن تونس يومي 3 و4 سبتمبر القادم بالعاصمة، الندوة الوزارية الدولية الـ 16 للشراكة جنوب- جنوب حول السكان والتنمية تحت عنوان" تعزيز المكاسب وتأكيد الالتزامات من أجل تنفيذ خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأجندة التنمية المستدامة 2030 " بمشاركة دولية واقليمية.وتشهد الندوة مشاركة قادة سياسيين من البلدان الأعضاء في منظمة " الشركاء جنوب- جنوب للسكان والتنمية " ووزراء للصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن برلمانيين وفاعلين دوليين وإقليميين وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني ومن الأوساط الأكاديمية والبحثية وغيرها من الأطراف المعنية بقضايا التنمية والسكان والصحة الإنجابية، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نشره على صفحته الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتتيح هذه الندوة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الدول المساهمة وتعزيز بناء قيادات وطنية تساهم في تيسير نفاذ الفئات الشبابية وكذلك المهاجرين إلى خدمات الصحة الجنسية والانجابية وتنظيم الأسرة وحسن استغلال وتوظيف العائد الديمغرافي، المجال للتحاور ولمناصرة مقاربة التعاون جنوب- جنوب واستخدامها كأداة فعالة لتنفيذ وتطوير خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030.كما تمثل مناسبة للاطلاع على النتائج التي تحققت في المجالات المتعلقة بالحد من وفيات الأمهات والولدان والتعرف على الاحتياجات غير الملباة في مجالات تنظيم الأسرة وتنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.وتهدف الندوة أيضا إلى المساهمة في بناء توافقات في الآراء للاعتراف بالتقدم المحرز في إطار التعاون جنوب- جنوب، فضلا عن التزام الحكومات بمزيد دعم هذا التعاون من أجل تسريع تنفيذ جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم تقديمها في قمة نيروبي 2019.ومن المنتظر أن ينبثق عن هذه التظاهرة، وتبعا لسلسلة من المشاورات والاجتماعات رفيعة المستوى، دعوة يطلق عليها " نداء العمل بتونس " من قبل الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة والبلدان النامية الأخرى غير الأعضاء وممثلي المنظمات الأممية.