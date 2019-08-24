بطولة الرابطة الاولى - الجولة الاولى النتائج

Samedi 24 Août 2019
وات - في ما يي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولي لكرة القدم التي جرت اليوم السبت.
في ملعب المنزه : النادي الافريقي 3 غازي العيادي د33 من ضربة جزاء وباسيرو كومباوري د72 واحمد خليل د89 الملعب التونسي صفر
في القيروان : الشبيبة الرياضية القيروانية 1 لؤس دحنوس د36 المستقبل الرياضي بسليمان 2 رشاد العرفاوي د6 ووليد الظاهري د58
في ملعب نجبيب الخطاب بتطاوين : الاتحاد الرياضي بتطاوين صفر الترجي الرياضي التونسي 1 ثامر الصالحي ضد مرماه د78
الاحد 25 اوت
ملعب بن جنات المنسيتر الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
الاثنين 2 سبتمبر
النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي ببنقردان
وسيتم تعيين مقابلتي النادي البنزرتي ونادي حمام الانف من جهة والهلال الرياضي الشابي والنجم الساحلي من جهة اخرى في موعد
في ملعب المنزه : النادي الافريقي 3 غازي العيادي د33 من ضربة جزاء وباسيرو كومباوري د72 واحمد خليل د89 الملعب التونسي صفر
في القيروان : الشبيبة الرياضية القيروانية 1 لؤس دحنوس د36 المستقبل الرياضي بسليمان 2 رشاد العرفاوي د6 ووليد الظاهري د58
في ملعب نجبيب الخطاب بتطاوين : الاتحاد الرياضي بتطاوين صفر الترجي الرياضي التونسي 1 ثامر الصالحي ضد مرماه د78
الاحد 25 اوت
ملعب بن جنات المنسيتر الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
الاثنين 2 سبتمبر
النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي ببنقردان
وسيتم تعيين مقابلتي النادي البنزرتي ونادي حمام الانف من جهة والهلال الرياضي الشابي والنجم الساحلي من جهة اخرى في موعد
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Par:Nouri (Switzerland )
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