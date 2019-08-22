المنستير: تنظيم مبادرة ''شهر النظافة بالمؤسسات التربوية'' من 19 اوت الى 14 سبتمبر بمشاركة المجتمع المدني

Jeudi 22 Août 2019



وات

- انطلقت مبادرة "شهر النظافة بالمؤسسات التربوية" بولاية المنستير منذ 19 أوت الجاري وتتواصل إلى غاية 14 سبتمبر على مستوى 157 مدرسة ابتدائية و76 مدرسة إعدادية عامة وتقنية ومعهد، وذلك بالتنسيق مع البلديات والمجتمع المدني ضمن الاستعداد للعودة المدرسية 2019-2020، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية المنجي سليم(وات).وبين سليم ان هذه المبادرة احدثت في اطار ورشات تطوعية من شأنها المساعدة على تحسين البنية التحتية للمؤسسات من الصيانة والتعهد والطلاء على غرار معهد طبلبة، واضاف انها تشجع مختلف المبادرات الفنية التي من شأنها إضفاء طابع جمالي جاذب للتلاميذ والتلميذات.واضاف انه تشكلت على مستوى المندوبية الجهوية للتربية لجنّة جهوية لمتابعة تنفيذ المبادرة وفق رزنامة محددة ستقوم بمقتضاها لجان فرعية بزيارات ميدانية إلى المؤسسات التربوية بالجهة لمتابعة تنفيذها ولمزيد حث مديري المؤسسات التربوية والبلديات والمجتمع المدني لدعمها من جهته، أفاد مدير معهد طبلبة فتحي شحاتة (وات) أنّه تم الانطلاق في ترميم شامل لأربع قاعات للعلوم الفيزيائية باعتماد قدره بين 50 و60 ألف دينار بمجهود شعبي، حيث تقدمت الأشغال بنسبة 70 في المائة وبمجرد استكمالها حضيرة البناء سيقع تنفيذ حملة نظافة على مستوى فضاءات المعهد.