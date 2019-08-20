بنزرت: السيطرة على حريق أتى على 3 هكتارات من الغابة الشعراء بأولاد حسن بسجنان

Mardi 20 Août 2019
وات - تمكنت عشية، اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية والغابات من السيطرة على حريق، كان نشب في وقت سابق من نهار اليوم، بالغابة الشعراء بمنطقة أولاد حسن من عمادة سجنان، حسب ما ذكره رئيس اللجنة المحلية لتنظيم النجدة معتمد المنطقة، علي الحمدوني.
وأشار الحمدوني، الى تدخل مصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات وبقية الاجهزة البلدية في الابان وتسخيرها كافة الوسائل اللوجستية والبشرية من أجل إخماد الحريق في أسرع وقت، خوفا من انتشاره في محيط المكان الغابي خاصة أمام هبوب رياح قوية نسبيا.
وبيّن، أن الحريق أتى على حوالي 3 هكتارات من الغابة الشعراء وعدد من اشجار الكالاتوس، في حين لم يتم تسجيل أية أضرار أخرى، ملاحظا أن مصالح الحماية المدنية والغابات سيواصلون مراقبة المكان طيلة الليل وهو ما يعرف بـ"فترة تبريد الحريق"، مع تعهد مصالح الحرس الوطني بالبحث والتقصي بشأن أسباب الحريق.
وأشار الحمدوني، الى تدخل مصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات وبقية الاجهزة البلدية في الابان وتسخيرها كافة الوسائل اللوجستية والبشرية من أجل إخماد الحريق في أسرع وقت، خوفا من انتشاره في محيط المكان الغابي خاصة أمام هبوب رياح قوية نسبيا.
وبيّن، أن الحريق أتى على حوالي 3 هكتارات من الغابة الشعراء وعدد من اشجار الكالاتوس، في حين لم يتم تسجيل أية أضرار أخرى، ملاحظا أن مصالح الحماية المدنية والغابات سيواصلون مراقبة المكان طيلة الليل وهو ما يعرف بـ"فترة تبريد الحريق"، مع تعهد مصالح الحرس الوطني بالبحث والتقصي بشأن أسباب الحريق.
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Par:sarih (Tunisia )
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