تنس / تصنيف اللاعبات المحترفات : انس جابر في المركز 61

Lundi 19 Août 2019
وات - حافظت لاعبة التنس التونسية انس جابر على المركز 61 عالميا في تصنيف اللاعبات المحترفات الصادر اليوم الإثنين .
وقد خرجت جابر من الدور الاول لدورة "سيسيناتي" الامريكية عقب هزيمتها الثلاثاء الماضي امام الامركية جينيفر برادي المصنفة 70 عالميا (2-6 و2-6).
وكانت جابر بلغت الجدول النهائي للبطولة عقب فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) يوم الاحد في الدور الاخير من التصفيات بعد ان تفوقت يوم السبت على الامريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).
وقد خرجت جابر من الدور الاول لدورة "سيسيناتي" الامريكية عقب هزيمتها الثلاثاء الماضي امام الامركية جينيفر برادي المصنفة 70 عالميا (2-6 و2-6).
وكانت جابر بلغت الجدول النهائي للبطولة عقب فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) يوم الاحد في الدور الاخير من التصفيات بعد ان تفوقت يوم السبت على الامريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).
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Par:essoltan (France )
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