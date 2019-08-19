تنس / تصنيف اللاعبات المحترفات : انس جابر في المركز 61

Lundi 19 Août 2019



وات

- حافظت لاعبة التنس التونسية انس جابر على المركز 61 عالميا في تصنيف اللاعبات المحترفات الصادر اليوم الإثنين .وقد خرجت جابر من الدور الاول لدورة "سيسيناتي" الامريكية عقب هزيمتها الثلاثاء الماضي امام الامركية جينيفر برادي المصنفة 70 عالميا (2-6 و2-6).وكانت جابر بلغت الجدول النهائي للبطولة عقب فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) يوم الاحد في الدور الاخير من التصفيات بعد ان تفوقت يوم السبت على الامريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).