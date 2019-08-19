كاس الاتحاد الافريقي (اياب الدور التمهيدي الاول) : حكم تنزاني للقاء عمارات السوداني واتحاد بنقردان

Lundi 19 Août 2019
وات - عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم التنزاني علي مفومي ناسوري لادارة مباراة فريق عمارات يوناتيد (جنوب السودان) وضيفه اتحاد بنقردان لحساب اياب الدور التمهيدي الاول لكاس الاتحاد الافريقي المقررة يوم الاحد 25 أوت الجاري انطلاقا من س 14 بتوقيت تونس (س 16 بتوقيت جنوب السودان) .
وكان فريق بنقردان قد حقق بداية موفقة في مسابقة كاس الاتحاد اثر فوزه العريض على نادي عمارات بنتيجة 5-1 يوم الاحد الماضي بملعب المنزه في مباراة الذهاب .
تناوب على تسجيل الاهداف زهير عطية (2) و ميلو دوس سانطوس (11 و48) وبيريرا (79 و80).
وفي صورة ضمان تاهله سيلاقي اتحاد بنقردان في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة بين بنداري الكيني واهلي شندي السوداني .
وتجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في كاس "الكاف" كان قد اعفي من خوض الدور الاول .
وكان فريق بنقردان قد حقق بداية موفقة في مسابقة كاس الاتحاد اثر فوزه العريض على نادي عمارات بنتيجة 5-1 يوم الاحد الماضي بملعب المنزه في مباراة الذهاب .
تناوب على تسجيل الاهداف زهير عطية (2) و ميلو دوس سانطوس (11 و48) وبيريرا (79 و80).
وفي صورة ضمان تاهله سيلاقي اتحاد بنقردان في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة بين بنداري الكيني واهلي شندي السوداني .
وتجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في كاس "الكاف" كان قد اعفي من خوض الدور الاول .
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Par:essoltan (France )
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