تونس تشارك ب171 رياضية ورياضيًا في دورة الالعاب الافريقية بالمغرب

Samedi 17 Août 2019
وات - تشارك تونس في النسخة الثانية عشرة من الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينتا الرباط والدار البيضاء المغربيتين في الفترة الممتدة من 19 إلى 31 أوت الحالي ب171 رياضية ورياضيا.
وتشهد الدورة مشاركة 5209 رياضية ورياضيًا من 54 بلدًا إفريقيًا في 26 اختصاصًا من بينها خمس اختصاصات جماعية، وستكون 17 منها مؤهلة إلى الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتجرى المنافسات في 23 موقعًا بين قاعات رياضية وملاعب ومسابح وملاعب ألعاب قوى مفتوحة، وقاعات ببعض الفنادق جهزت خصيصًا لاستقبال الألعاب الإفريقية "الرباط 2019.
ويذكر ان تونس شاركت بانتظام في الالعاب الافريقية منذ الدور ة الأولى عام 1965، وتحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الميداليات منذ انطلاق المسابقة برصيد 362 ميدالية، 123 منها ذهبية و106 من الفضيات و133 من معدن البرونز.
وضم الوفد الرسمي التونسي الذي يشارك في الدورة الحالية 236 مشاركًا بين رياضيين ومؤطرين ومدربين وأطر طبية، منها 171 رياضيًا(90 من الذكور و81 من الإناث)، وستكون المشاركة التونسية في 23 اختصاصًا رياضيًا ثلاثة منها جماعية هي كرة السلة ( 3/3 ) للإناث وكرة اليد للإناث والكرة الطائرة الشاطئية، أضافة إلى عشرين اختصاصًا فرديًا، 13 منها مؤهلة للألعاب الأولمبية وهي(ألعاب القوى- المصارعة-الكانويكاياك- السباحة- رفع الأثقال- الدراجات- التنس- الجودو- التايكواندو- الترياتلون- الرماية- الريشة الطائرة- تنس الطاولة- ملاكمة) إضافة إلى رياضة الفروسية.
وتفتتح المشاركة التونسية في الدورة الافريقية اليوم السبت في منافسات رياضة الجيدو رجال وسيدات بعناصر مرشحة للتتويج قبل أسبوع عن مشاركتها في بطولة العالم.
ويشارك اليوم المصارع فرج الذويبي في وزن 60 كلغ والمصارع منعم الماجري في وزن 66 كلغ والمصارع عبد العزيز بن عمار في وزن 81 كلغ إضافة إلى المصارعات أميمة البدوي في وزن 48 كلغ وغفران الخليفي في وزن 57 كلغ ومريم البجاوي في وزن 63كلغ.
وكانت العاصمة الكونغولية برازافيل نظمت النسخة الماضية من الالعاب الافريقية سنة 2015 .
اقرأ أيضا: الالعاب الافريقية الرباط 2019 - ميدالية ذهبية لمصارعة الجيدو التونسية غفران الخليفي
وتشهد الدورة مشاركة 5209 رياضية ورياضيًا من 54 بلدًا إفريقيًا في 26 اختصاصًا من بينها خمس اختصاصات جماعية، وستكون 17 منها مؤهلة إلى الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتجرى المنافسات في 23 موقعًا بين قاعات رياضية وملاعب ومسابح وملاعب ألعاب قوى مفتوحة، وقاعات ببعض الفنادق جهزت خصيصًا لاستقبال الألعاب الإفريقية "الرباط 2019.
ويذكر ان تونس شاركت بانتظام في الالعاب الافريقية منذ الدور ة الأولى عام 1965، وتحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الميداليات منذ انطلاق المسابقة برصيد 362 ميدالية، 123 منها ذهبية و106 من الفضيات و133 من معدن البرونز.
وضم الوفد الرسمي التونسي الذي يشارك في الدورة الحالية 236 مشاركًا بين رياضيين ومؤطرين ومدربين وأطر طبية، منها 171 رياضيًا(90 من الذكور و81 من الإناث)، وستكون المشاركة التونسية في 23 اختصاصًا رياضيًا ثلاثة منها جماعية هي كرة السلة ( 3/3 ) للإناث وكرة اليد للإناث والكرة الطائرة الشاطئية، أضافة إلى عشرين اختصاصًا فرديًا، 13 منها مؤهلة للألعاب الأولمبية وهي(ألعاب القوى- المصارعة-الكانويكاياك- السباحة- رفع الأثقال- الدراجات- التنس- الجودو- التايكواندو- الترياتلون- الرماية- الريشة الطائرة- تنس الطاولة- ملاكمة) إضافة إلى رياضة الفروسية.
وتفتتح المشاركة التونسية في الدورة الافريقية اليوم السبت في منافسات رياضة الجيدو رجال وسيدات بعناصر مرشحة للتتويج قبل أسبوع عن مشاركتها في بطولة العالم.
ويشارك اليوم المصارع فرج الذويبي في وزن 60 كلغ والمصارع منعم الماجري في وزن 66 كلغ والمصارع عبد العزيز بن عمار في وزن 81 كلغ إضافة إلى المصارعات أميمة البدوي في وزن 48 كلغ وغفران الخليفي في وزن 57 كلغ ومريم البجاوي في وزن 63كلغ.
وكانت العاصمة الكونغولية برازافيل نظمت النسخة الماضية من الالعاب الافريقية سنة 2015 .
اقرأ أيضا: الالعاب الافريقية الرباط 2019 - ميدالية ذهبية لمصارعة الجيدو التونسية غفران الخليفي
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