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كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - بداية موفقة لاتحاد بنقردان

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
وات - حقق اتحاد بنقردان بداية موفقة في كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقب فوزه العريض على نادي عمارات الجنوب السوداني 5-1 اليوم الاحد بملعب المنزه في ذهاب الدور الاول.

وتناوب على تسجيل اهداف اتحاد بنقردان كل من زهير عطية (2) وميلو دوس سانطوس (11 و48) وبيريرا (79 و80).
ويقام لقاء الاياب يوم 23 او 24 او 25 اوت الجاري.

وبهذا الفوز العريض يحق القول بان ابناء المدرب شكري الخطوي قد حسموا تاهلهم الى الدور الموالي بصفة مبكرة.

وسيسعى اتحاد بنقردان خلال لقاء الاياب الى تاكيد تفوقه على منافسه وبلوغ الدور الثاني بامتياز في مشاركته القارية الثانية.
ويذكر ان اتحاد بنقردان سيلاقي في الدور الثاني الفائز من المواجهة بنداري الكيني واهلي شندي السوداني.
وتجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي اعفي من خوض الدور الاول.

  
  
     
  
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