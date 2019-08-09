عجز ميزانية الدولة يبلغ 4ر2 مليار دينار موفى جوان 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - بلغ عجز ميزانية الدولة 445ر2 مليار دينار، موفى جوان 2019، مقابل 755ر1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2018، وفق النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة موفى جوان 2019، التي نشرتها وزارة المالية.
وتم تمويل هذا العجز بمبلغ 5ر1 مليار دينار عن طريق التمويلات الذاتية و4ر579 مليون دينار من التمويل الخارجي و300 مليون دينار من عائدات الممتلكات المصادرة و9ر60 مليون دينار من خلال الخوصصة والهبات.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2019 أن يصل عجز الميزانية الى 5ر4 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر4 بالمائة سنة 2018.
وتم تمويل هذا العجز بمبلغ 5ر1 مليار دينار عن طريق التمويلات الذاتية و4ر579 مليون دينار من التمويل الخارجي و300 مليون دينار من عائدات الممتلكات المصادرة و9ر60 مليون دينار من خلال الخوصصة والهبات.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2019 أن يصل عجز الميزانية الى 5ر4 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر4 بالمائة سنة 2018.
En continu
- Hier 22:02 أبو القاسم الشابي.. غوثك يا عاشق الوطن!!
- Hier 21:56 هذا ما تحتاجه تونس فجر 16 سبتمبر 2019..
- Hier 17:26 صافي سعيد يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 16:36 ريكوبا يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:57
|19:20
|16:12
|12:32
|05:31
|03:53
|
33°
|33°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|33°-23
|37°-24
|38°-23
|41°-23
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 88 360) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 309) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 377) كلات بعضها ..
( 66 115) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 65 974) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 425) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 881) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 397) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 691) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 913) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 768) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 822) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 898) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 781) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 417) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 170) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 805) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 499) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 138) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 127) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur: مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها