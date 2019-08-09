عجز ميزانية الدولة يبلغ 4ر2 مليار دينار موفى جوان 2019

Vendredi 09 Août 2019



وات

- بلغ عجز ميزانية الدولة 445ر2 مليار دينار، موفى جوان 2019، مقابل 755ر1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2018، وفق النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة موفى جوان 2019، التي نشرتها وزارة المالية.وتم تمويل هذا العجز بمبلغ 5ر1 مليار دينار عن طريق التمويلات الذاتية و4ر579 مليون دينار من التمويل الخارجي و300 مليون دينار من عائدات الممتلكات المصادرة و9ر60 مليون دينار من خلال الخوصصة والهبات.ويتوقع قانون المالية لسنة 2019 أن يصل عجز الميزانية الى 5ر4 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر4 بالمائة سنة 2018.