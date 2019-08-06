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رئاسيات 2019: تحالف ''تونس أخرى'' يعلن دعمه لترشيح المنصف المرزوقي

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - أعلن تحالف "تونس أخرى"، دعمه لترشيح رئيس الجمهورية الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة منتصف الشهر المقبل.

وذكر هذا التحالف في بيان أن مكوناته والمتمثّلة في "حزب الحراك" و "حركة وفاء" وعدد من المستقلين، وإثر الاستشارة الخاصة التي تمت مع رؤساء قائمات هذا التحالف والمترشحة للانتخابات التشريعية، قرّرت بالإجماع وبعد التداول فيما بينها، دعم ترشيح المرزوقي (74 عاما) للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعبرت مكونات التحالف أيضا عن إستعدادها للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين السياسيين و الأفراد الداعمين لهذا الترشيح.

وتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية من أواخر سنة 2011 الى ديسمبر 2014 .
وقد تنافس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ذلك العام وفي دورة ثانية مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي فاز في ذلك السباق بنسبة 55.6 في المائة في حين حاز المرزوقي على نسبة 44.3 في المائة من اصوات الناخبين.

وكان المرزوقي قد قال أمس في حوار مع إذاعة "موزاييك" (إذاعة خاصة ) "انه قرر الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي وانه سيعلن قراره غدا الأربعاء".
وبلغ عدد الأشخاص الذين قدموا ملفات ترشحاتهم لهذه الانتخابات 21 مترشحا.


  
  
     
  
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