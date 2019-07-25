سهرة غنائية متميزة للفنان التونسي عدنان الشواشي على مسرح قرطاج

Jeudi 25 Juillet 2019



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- شهد مسرح قرطاج مساء الأربعاء عرضا غنائيا تونسيا متميزا، أحياه الفنان التونسي عدنان الشواشي ضمن إحدى سهرات الدورة الخامسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي.ورحب الجمهور التونسي، بالفنان عدنان الشواشي ترحيبا كبيرا يعكس اشتياقه لفنانه المحبوب بعد غيابه عشرين سنة تقريبا عن مسرح قرطاج العريق.وأبدى الحاضرون رغم عددهم المتوسط في مدرجات المسرح الروماني ، تعطشهم وتشوقهم للأغاني التونسية القديمة التي تطهر الروح وتبعث السكينة والأمل في ظل الرداءة الموسيقية المتفشية في الساحة الغنائية على حد تعبير إحدى الحاضرات.ورافق الفنان عدنان الشواشي في سهرته الغنائية فرقة موسيقية تتكون من خمسة وثلاثين عازفا بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي الذي استهل العرض بمعزوفة من ألحانه بعنوان "رحلة الفن".ولم يخف عدنان الشواشي فرحته بالصعود على المسرح الروماني بقرطاج وسط أحبائه وعائلته وزملائه على غرار الفنانة لينا بن علي التي أحيت يوم 23 جويلية الجاري حفلة غنائية مشتركة مع نضال اليحياوي وزياد الزواري.وقدم الفنان عدنان الشواشي أغنيته الأولى في سهرته الغنائية بعنوان "نجوى" من ألحانه وشعر أبو نواس وتلتها أغنية "أنا أترجاك" كلمات الحبيب محنوش وألحان عدنان الشواشي.وفي استحضار للماضي الجميل استدعى الفنان عدنان الشواشي الفنانة سنية مبارك التي كانت من بين الحاضرين للغناء معه أغنيتهما الشهيرة "أحكيلي عليها يا بابا " في توزيع موسيقي جديد بعد 38 سنة من إصدارها. ورافقهما كورال البحيرة المتكون من أربعين طفلا وطفلة. فكان المسرح مشحونا بالعواطف والحنين إلى الماضي وأيام الطفولة والشباب.وأبدت سنية مبارك فرحتها بالصعود مع الفنان المتميز عدنان الشواشي على مسرح قرطاج مشيرة إلى أن السهرة "جميلة جدا ومميزة".وراوح الفنان عدنان الشواشي بين أغانيه القديمة والجديدة في عرضه الغنائي من بينهما أغنية "علاش يا قلبي" و"عيبك" و"ريحان" .واستضاف الفنان عدنان الشواشي أيضا خلال الحفل المطربة التونسية رحاب الصغير التي غنت أغنية منفردة بعنوان"طموح"، شعر منور صمادح وألحان عبد الرحمان العيادي.وأدى عدنان الشواشي "ديو" مع رحاب الصغير لأغنية "شغلتني" كلمات وألحان رضا القلعي بمناسبة عيد الجمهورية الموافق ليوم 25 جويلية .وقدم الفنان التونسي أغنيته القديمة "يا أم العيون السود " رفقة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التي أدخلت أجواء من الفرح والبهجة على المسرح. وقد تفاعل الجمهور مع هذه الأغنية وطلب بشدة من الفنان إعادتها رفقة الفرقة الراقصة.وفي اختتام السهرة غنى عدنان الشواشي مع ثلة من الفنانين التونسيين من بينهم المغني الصوفي عبد الله الذوادي والمطرب شكري عمر الحناشي.وتم تكريم الفنان التونسي عدنان الشواشي من قبل المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية محمد الهادي الجويني .