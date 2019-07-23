بن عروس : ست قائمات انتخابية تودع ترشحاتها للانتخابات التشريعية

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- أودعت ست قائمات انتخابية ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجرائها يوم 6 أكتوبر 2019 لدى الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس منذ انطلاق قبول الترشحات صباح أمس وإلى حدود منتصف اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 وفق ما صرّح به عضو الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس رفيق بن عبد الله لمراسل ( وات ) بالجهة.وأوضح عضو الهيئة أنّه تمّ إيداع ترشّحات قائمتين مستقلتين تحمل الأولى اسم "الشمعة 216" وتحمل الثانية اسم "أحبك يا شعب" في حين أودعت ثلاث قائمات حزبية ملفات ترشّحها وتخصّ كلاّ من "حزب تيار المحبة" و" الحزب الدستوري الحر" وحزب "الرحمة" وتلقّت الهيئة ملف ترشّح قائمة ائتلافية باسم " الجبهة الشعبية".يُذكر أن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 في الدائرة الانتخابية ببن عروس سجلت قبول 68 قائمة انتخابية تتنافس من اجل الحصول على عشرة مقاعد تمثّل منابر ممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب.