وزيرة الصحة بالنيابة تأذن بتحويل اعتمادات اضافية لدعم تجهيزات مستشفى بلخوجة براس الجبل من ولاية بنزرت

Lundi 22 Juillet 2019
وات - أدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ ظهر اليوم الاثنين، زيارة عمل غير معلنة لمستشفى حسان بلخوجة براس الجبل من ولاية بنزرت، اطلعت خلالها على ظروف العمل والاحاطة بالمرضى بمختلف اقسام هذه المؤسسة الصحية واذنت وزيرة الصحة بالنيابة بالمناسبة بتحويل اعتمادات اضافية لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية لتامين افضل الخدمات بقسم الاستعجالي بالمستشفى.
كما اذنت باجراء عملية تدقيق شاملة من قبل المصالح المركزية بالوزارة على المستوى المالي والبشري والبشري والاداري والبنية الاساسية وحفظ الصحة وذلك قصد اعداد مشروع متكامل يسمح باجراء تدخل شامل بكامل المستشفى وبالتالي ضمان توفير احسن الخدمات والمرافق الطبية والصحية التي تكون في مستوى انتظارات مواطني الجهة ككل.
ودعت بالشيخ الى مزيد دعم النظافة والعناية بالبيئة بكامل المحيط الخارجي للفضاء الصحي، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع شراكة بين ادارة المستشفى وبلدية المكان والمكونات المجتمعية المهتمة والاستئناس بتجربة السلط الجهوية ببنزرت مع مختلف بلديات الجهة، مشددة في ذات السياق على مزيد تحسين ظروف الاستقبال والانتظار الخاصة بالمرضى داخل المستشفى.
وكانت وزيرة الصحة بالنيابة قبل ذلك، قد عقدت جلسة عمل موسعة بحضور والي الجهة محمد قويدر ومعتمد المنطقة بالنيابة غسان بواب ورئيس البلدية جلال بالرحيمة وبقية الوفد المركزي المصاحب لها مع مختلف اطارات المستشفى الادارية منها والطبية وشبه الطبية.
يذكر ان مستشفى حسان بلخوجة براس الجبل كان تحصل مؤخرا على هبة متكونة من 50 سريرا طبيا وعددا من الكراسي المتحركة وادوات ميسرة للحركة من قبل ابن المنطقة المقيم بالخارج محمد الطاهر بالرايس وجمعيّة التّضامن الفرنسي - التونسي للصحّة بفرنسا، وبالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
كما اذنت باجراء عملية تدقيق شاملة من قبل المصالح المركزية بالوزارة على المستوى المالي والبشري والبشري والاداري والبنية الاساسية وحفظ الصحة وذلك قصد اعداد مشروع متكامل يسمح باجراء تدخل شامل بكامل المستشفى وبالتالي ضمان توفير احسن الخدمات والمرافق الطبية والصحية التي تكون في مستوى انتظارات مواطني الجهة ككل.
ودعت بالشيخ الى مزيد دعم النظافة والعناية بالبيئة بكامل المحيط الخارجي للفضاء الصحي، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع شراكة بين ادارة المستشفى وبلدية المكان والمكونات المجتمعية المهتمة والاستئناس بتجربة السلط الجهوية ببنزرت مع مختلف بلديات الجهة، مشددة في ذات السياق على مزيد تحسين ظروف الاستقبال والانتظار الخاصة بالمرضى داخل المستشفى.
وكانت وزيرة الصحة بالنيابة قبل ذلك، قد عقدت جلسة عمل موسعة بحضور والي الجهة محمد قويدر ومعتمد المنطقة بالنيابة غسان بواب ورئيس البلدية جلال بالرحيمة وبقية الوفد المركزي المصاحب لها مع مختلف اطارات المستشفى الادارية منها والطبية وشبه الطبية.
يذكر ان مستشفى حسان بلخوجة براس الجبل كان تحصل مؤخرا على هبة متكونة من 50 سريرا طبيا وعددا من الكراسي المتحركة وادوات ميسرة للحركة من قبل ابن المنطقة المقيم بالخارج محمد الطاهر بالرايس وجمعيّة التّضامن الفرنسي - التونسي للصحّة بفرنسا، وبالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
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Par:kerker (France )
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