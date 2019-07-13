قفصة: تنظيم ندوة علمية بعنوان ''قفصة من أجل بيئة سليمة وتنمية مستدامة''

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- نظمت جمعية "حماية ولاية قفصة من الكوارث الطبيعية والمحافظة على البيئة" اليوم السبت ندوة علمية تحت عنوان "قفصة من أجل بيئة سليمة وتنمية مستدامة" وذلك بالتعاون مع جمعية "مستقبل شباب قفصة".وفي هذا الصدد أفاد رئيس جمعية "حماية ولاية قفصة من الكوارث الطبيعية والمحافظة على البيئة" فيصل بدوي، أن الندوة تهدف إلى التعريف بابرز الاشكاليات البيئية التي تهدد الولاية وتاثيراتها السلبية على تحقيق التنمية المستدامة، واشار إلى أنه سيقع في ختامها اعداد جملة من التوصيات التى تسعى من خلالها الى الحد من ظاهرة التلوث البيئي وتفعيلها على أرض الواقع.وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات)، ان ولاية قفصة تتصدر المراتب الأولى من ناحية التلوث البيئي جراء الانبعاثات التي تسسب فيها المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة التي طالت الهواء والتربية والمائدة المائية.واوضح بدوي ان الجمعية ستنظم خلال الفترة القادمة حملات توعوية تحسيسية لفائدة المواطنين لتحسيسهم بخطورة الوضع البيئي الذي تعيشه الجهة، واضاف انه سيقع القيام بحملات تشجير بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وشركة قفصة إضافة إلى إحداث مناطق خضراء بمناطق الحوض المنجمي.وتضمنت الندوة العلمية "قفصة من أجل بيئة سليمة وتنمية مستدامة" جملة من المداخلات من بينها مداخلة لوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السابق خالد قدور بعنوان"رؤية جديدة للتنمية المستدامة بقفصة نحو توازن بين البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي" دعا فيها إلى ضرورة إيجاد منوال تنموي كامل ورؤية استشرافية لتحقيق التنمية المستدامة، يتمثل في تحسين جودة التعليم بالجهة وإيجاد حل لاشكال انقطاع الماء الصالح للشرب واحداث فضاءات ترفيه ثقافية للشباب.وبخصوص الحد من ظاهرة التلوث البيئي أكد قدور انه بات من المهم إخراج مغاسل شركة فسفاط قفصة من مناطق العمران وجلب المياه الغير التقليدية من البحر واستغلالها في انشطة الشركة والمجمع الكيميائي التونسي وإنجاز مناطق خضراء جديدة.