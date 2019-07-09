أعوان الوكالة الفنية للنقل البري يدخلون في إضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس 10 و11 جويلية الجاري

Mardi 09 Juillet 2019
وات - يدخل أعوان الوكالة الفنية للنقل البري، في إضراب عن العمل، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 جويلية 2019، وهو ما سيعطل الخدمات المسداة للمواطنين بجميع مقرات عمل الوكالة في كامل الجمهورية.
ويأتي هذا الإضراب بعد فشل جلسة صلحية، انعدقت اليوم الثلاثاء، في مقر التفقدية العامة للشغل، بين الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الإداري والنقابي بالوكالة الفنية للنقل البري ووزارة النقل.
وبررت الجامعة العامة للنقل، على صفحتها على شبكة التواصل "فايس بوك" تمسكها بتنفيذ هذا الإضراب بسبب "تعنت" الإدارة العامة للوكالة وسلطة الإشراف في تسوية المسائل المهنية لموظفي الوكالة الفنية للنقل البري.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر أول برقية تنبيه بالإضراب، يومي 26 و27 جوان الماضي، قبل أن يؤجله إلى يومي 3 و4 جويلية الجاري قصد فسح المجال أمام الطرف الإداري لمواصلة التفاوض حول مطالب أعوان الوكالة.
وتتهم الجامعة العامة للنقل، حسب برقية التنبيه بالإضراب، كلا من الإدارة العامة للوكالة ووزارة النقل بعدم تطبيق ما جاء في محضر الاتفاق الممضى بين نقابة أعوان الوكالة الفنية للنقل البري والطرف الإداري في 23 مارس 2018 والذي ينص على دمج منحة الخدمات بالأجر الأساسي لأعوان الوكالة الفنية.
وبحسب الجامعة العامة للنقل فقد أدمجت الإدارة نسبة 25 بالمائة من منحة الخدمات بالأجر الأساسي خلال شهر جوان 2018، فيما رفضت دمج باقي المنحة المتمثلة في نسبة 25 بالمائة خلال شهر جوان 2019، بحجة أن رئاسة الحكومة لم تكن طرفا في الاتفاق الممضى بين الطرفين.
ويأتي هذا الإضراب بعد فشل جلسة صلحية، انعدقت اليوم الثلاثاء، في مقر التفقدية العامة للشغل، بين الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الإداري والنقابي بالوكالة الفنية للنقل البري ووزارة النقل.
وبررت الجامعة العامة للنقل، على صفحتها على شبكة التواصل "فايس بوك" تمسكها بتنفيذ هذا الإضراب بسبب "تعنت" الإدارة العامة للوكالة وسلطة الإشراف في تسوية المسائل المهنية لموظفي الوكالة الفنية للنقل البري.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر أول برقية تنبيه بالإضراب، يومي 26 و27 جوان الماضي، قبل أن يؤجله إلى يومي 3 و4 جويلية الجاري قصد فسح المجال أمام الطرف الإداري لمواصلة التفاوض حول مطالب أعوان الوكالة.
وتتهم الجامعة العامة للنقل، حسب برقية التنبيه بالإضراب، كلا من الإدارة العامة للوكالة ووزارة النقل بعدم تطبيق ما جاء في محضر الاتفاق الممضى بين نقابة أعوان الوكالة الفنية للنقل البري والطرف الإداري في 23 مارس 2018 والذي ينص على دمج منحة الخدمات بالأجر الأساسي لأعوان الوكالة الفنية.
وبحسب الجامعة العامة للنقل فقد أدمجت الإدارة نسبة 25 بالمائة من منحة الخدمات بالأجر الأساسي خلال شهر جوان 2018، فيما رفضت دمج باقي المنحة المتمثلة في نسبة 25 بالمائة خلال شهر جوان 2019، بحجة أن رئاسة الحكومة لم تكن طرفا في الاتفاق الممضى بين الطرفين.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:07
|03:14
|
31°
|31°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-25
|33°-24
|34°-23
|34°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 631) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 874) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 437) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 135) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 154) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 649) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 209) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 042) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 013) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 455) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 025) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 969) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 470) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 454) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 236) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 420) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 742) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 377) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 846) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 443) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:Mahdibey ( )
Sur:الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكان'' ... المشجع الغاني المشهور ''اوبيور'' مع رضيع تونسي في المدارج