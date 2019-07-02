بداية من السنة الدراسية المقبلة تدريس مادة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي ومادة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي

Mardi 02 Juillet 2019
وات - قال وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم الثلاثاء، على هامش إطلاق استراتيجية التكوين بالمركز الوطني للتكوين والاطارات إنه سيتم خلال السنة الدراسية المقبلة تدريس مادة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي ومادة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي.
وكشف الوزير، خلال ندوة صحفية، أن وزارة التربية قامت بشراكات مع المعهد الفرنسي بتونس ومركز تعليم اللغة الانجلزية "بريتش كانسيل" لتكوين المربين لتدريس مادتي الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي ومادة الانجليزية في السنة الرابعة ابتدائي، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية بتونس تقدمت أيضا لوزارة التربية ببرنامج لتعليم اللغة الانجليزية للمدرسين.
وقال لـ(وات) إن الاستراتيجية الوطنية لتكوين كل المتدخلين في المنظومة التربوية التي تنطلق أولى دوراتها يوم 15 جويلية الجاري ستستهدف تكوين 14 ألف متدخل في المنظومة التربوية على غرار مدرسي المرحلة الابتدائية فرنسية (1000 مدرس) ومدرسي المرحلة الابتدائية انقليزية (3000 مدرس).
وكشف الوزير، خلال ندوة صحفية، أن وزارة التربية قامت بشراكات مع المعهد الفرنسي بتونس ومركز تعليم اللغة الانجلزية "بريتش كانسيل" لتكوين المربين لتدريس مادتي الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي ومادة الانجليزية في السنة الرابعة ابتدائي، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية بتونس تقدمت أيضا لوزارة التربية ببرنامج لتعليم اللغة الانجليزية للمدرسين.
وقال لـ(وات) إن الاستراتيجية الوطنية لتكوين كل المتدخلين في المنظومة التربوية التي تنطلق أولى دوراتها يوم 15 جويلية الجاري ستستهدف تكوين 14 ألف متدخل في المنظومة التربوية على غرار مدرسي المرحلة الابتدائية فرنسية (1000 مدرس) ومدرسي المرحلة الابتدائية انقليزية (3000 مدرس).
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