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إنقاذ 6 تونسيين بالمهديّة كانوا ينوون اجتاز الحدود البحريّة خلسة نحو السواحل إلايطالية

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ وحدة بحريّة تابعة لجيش البحر قد تمكّنت اليوم الاثنين من إنقاذ 6 تونسيين تتراوح بين 30 و45 سنة كانوا على متن مركب شرقي الشابة على بعدد 55 ميلا وأشارت في بلاغ لها انه بالتحري معهم صرحوا انهم ابحروا منذ يوم 27 جوان 2019 من شواطىء المهدية قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة في اتجاه السواحل الإيطاليّة وقد تم نقلهم إلى ميناء المنستير أين تمّ تسليمهم لوحدات الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونيّة في شأنهم.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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