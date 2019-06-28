بنزرت : إلغاء إضراب السلك الطبي والصيادلة والاداريين والسلك شبه الطبي والعملة بكل المؤسسات الاستشفائية المبرمج ليوم 4 جويلية القادم

Vendredi 28 Juin 2019



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- قرّر الطرف النقابي ممثلا في الاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن أطباء الصحة والصيادلة وطب الاسنان والاداريين والسلك شبه الطبي والعملة بكل المؤسسات الاستشفائية بولاية بنزرت الغاء الاضراب المبرمج يوم 04 جويلية المقبل ، وفق ما جاء في محضر جلسة اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية برئاسة والي الجهة محمد قويدر وحضور كل من الغزي ممثل وزارة الصحة و جمال الدين السعيداني المدير الجهوي للصحة ببنزرت ومنذر السالمي كاتب عام النقابة الاساسية للاطباء والصيادلة و كاتب عام الفرع الجامعي للصحة ببنزرت سمير الكعبي وسامي السيد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة الى جانب من المعتمد الاول للولاية عادل المبروك ، وكل من لطيفة الهمامي الحكيري وملوكة مراد عن تفقدية الشغل ببنزرت.وجاء في محضر الجلسة انه بعد الانتهاء من النظر في كافة النقاط الواردة ببرقية الاضراب بتاريخ 21 فيفري الفارط تم الاتفاق على الغاء الاضراب المبرمج ليوم 04 جويلية القادم.يشار إلى أن جلسات ماراطونية جمعت منذ تاريخ البرقية الاولى للاضراب العام بتاريخ 21 فيفري الفارط في اطار اللجنة الجهوية للتصالح وايضا جلسات قطاعية مباشرة بمركز الولاية تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر او جلسات قطاعية مباشرة بمقر وزارة الاشراف واخرها جلسة يوم 3 جوان بمقر الوزارة باشراف رئيس ديوان الوزارة بحضور جهوي متنوع من سلط جهوية ومحلية وبلدية ونقابية وبرلمانية وادارية من جانب الجهة وكامل الطاقم المكلف من مختلف مصالح الوزارة وفيها تم التعاطي بجدية وصراحة حول مجمل المطالب الواردة في لائحة الاضراب والتحاور المسؤول بين الطرفين الاداري والمنظماتي قبل التوصل اليوم لالغاء الاضرام العام في قطاع الصحة العمومية وبداية مرحلة جديدة من التواصل الايجابي بين مختلف الاطراف بما من شانه مزيد تحسين الخدمات المسداة للمواطنين وايضا توفير افضل ظروف العمل للاطار البشري العام بمنظومة الصحة العمومية في الجهة .وكانت الجلسة الصلحية الاخيرة بين الطرفين بتاريخ 13 جوان قد تمت الاشارة فيها الى تنفيذ الادارة لتعهداتها السابقة بشان انتداب 20 ممرضا و13 تقنيا وصيدليين اثنين و3 أطبّاء أسنان دون اعتبار ما تقرر من اضافات عقب المجلس الجهوي للصحة الملتئم بمقر وزارة الاشراف في الثالث من الشهر الجاري جوان والذي اتفق فيه على فتح مناظرة عاجلة لانتداب 5 اطباء طب عام و لتدعيم الوحدات الصحية ممثلة في مركز تصفية الدم والدائرة الصحية في سجنان وذلك بداية من غرة جويلية المقبل، وتحديد 11 طبيب في اطار حركة النقل والانطلاق في اجراءات انتداب 35 اطار شبه طبي بداية من الاسبوع المقبل واجراءات انتداب 5 سواق للمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وتسوية وضعية طبيب الانعاش والمخبري بمستشفى الحبيب بوقطفة حال تقديمهما لملفيهما بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل التحاق 3 اطباء في اطار حركة النقل، وفتح 29 خطة اطباء مقيمين لفائدة الجهة.وبالنسبة للتجهيزات تم الاشارة في محضر جلسة اللجنة -تحصلنا على نسخة منه- التعهد في المجلس الجهوي للصحة بتطوير المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة الى مؤسسة عمومية للصحة والانطلاق في بناء قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بماطر بكلفة 2ر1 م د و الشروع في تاهيل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ببنزرت بكلفة 3ر1 م د و صيانة وحدة طب الاسنان بماطر بكلفة 100 أ د و تهيئة قسم العيادات الخارجية بماطر بكلفة 135 أ د واستكمال المشاريع المتواصلة في اقرب الاجال على غرار تهيئة وصيانة قسم التوليد ببنزرت و وقسم امراض الاذن والانف والحنجرة ومخزن الادوية بمستشفى منزل بورقيبة واقتناء الة تصوير طبي بالرنين المغناطيسي (IRM) وتدعيم قسم الانعاش الطبي وقاعات العمليات بمستشفى بنزرت بالتجهيزات اللازمة واقتناء التجهيزات الخاصة بقسم امراض الاذن والانف والحنجرة وقسم جراحة العيون بمستشفى منزل بورقيبة وتدعيم تجهيزات اقسام الاستعجالي بكل من مستشفيات ماطر وسجنان وجومين وراس الجبل .وبالتوازي مع ذلك تمّ اقتراح جملة من المشاريع خلال السنة المقبلة 2020 على غرار مشروع الإسعاف السريع (SMUR) بمنزل بورقيبة وقاعات عمليات وبيت للاموات بمستشفى منزل بورقيبة و انجاز دراسات خاصة بمشروع قطب الام والطفل بمركز التوليد ببنزرت و وتهيئة وتوسيع قسم الاستعجالي بكل من مستشفيي راس الجبل وسجنان واقتناء الة تصوير بالاشعة بمستشفى ماطر وعدد من سيارات الاسعاف وسيارات ادارية حسب الامكانيات .