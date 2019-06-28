Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - Lamma Enta Fahem  

في حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: احتفاء بالإبداع الفني العربي في الموسيقى والتمثيل

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - احتضن مسرح الاوبرا بمدينة الثقافة مساء أمس الخميس حفل افتتاح الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تحتفي هذه السنة بالذكرى 50 لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك بحضور شخصيات عديدة من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة في تونس وكوكبة من فنانين وإعلاميين عرب.

واحتفاء بروائع الإبداع العربي في مجال الموسيقى التصويرية للمسلسلات، اختار الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة، عزف موسيقى المسلسل المصري الشهير "رأفت الهجان" للموسيقار المصري عمار الشريعي، هذه المعزوفة التي لاقت نجاحا باهرا وعزفها كبار موسيقيي العالم مثل ديفيد نيومان في النمسا، نفذها الاوركستر السمفوني التونسي بحرفية عالية وبتناغم مدروس بين مختلف الآلات الموسيقية لينقل جمالية ألحان المعزوفة وسط توضيب ركحي بتقنيات بصرية وضوئية عالية الجودة.
وفي تواصل مع الإبداعات الدارمية العربية التي حققت نجاحا لافتا في فترة نهاية الثمانيات وبداية التسعينات، قدم الاوركستر السمفوني التونسي معزوفة المسلسل المصري "ليالي الحلمية" لميشيل المصري.




وتحية للدارما التلفزية التونسية عزف الاوركستر موسيقى المسلسل التونسي "الدوار" الذي طبع المشهد الدارمي التونسي منذ إنتاجه سنة 1992.

وبعد تقديم شريط مصور حول فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مختلف دوراته خلال السنوات الأخيرة، تم تكريم نجوم التمثيل من عالم الدراما التلفزية العربية على غرار ماجد المصري وروجينا (مصر) وصباح الجزايري وباسم ياخور (سوريا) وسارة لعلامة (الجزائر) والممثلة التونسية القديرة دليلة مفتاحي، كما تم بالمناسبة تكريم ثلة من الإعلاميين من إذاعات وطنية عربية.

وبألوان الموسيقى التراثية الشامية المتجددة، تواصلت سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مع الفنانة السورية من أصل أرميني لينا شاماميان التي أدت باقة من أغانيها الشهيرة، كما قدم الفنان البحريني فيصل الأنصاري الذي كان من المشاركين المميزين في برنامج "ذو فويس" في نسخته العربية خلال الموسم الفارط.
ويجدر التذكير بأن فعاليات الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تتواصل إلى غاية يوم 30 جوان الجاري ومن أبرزها تنظيم سوق البرامج والمعرض التكنولوجي الذي يفتتح اليوم بمدينة الثقافة.

  
  
     
  
cadre-05a10349fb880fd75e1d950273cde10c-2019-06-28 10:44:48






0 de 0 commentaires pour l'article 184773



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الجمعة 28 جوان 2019 | 24 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:30 05:01 03:06
34°
 36° % 20 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
36°-2535°-2436°-2535°-2437°-25
  • Avoirs en devises
    13368,8

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,27196 DT        1$ =2,86965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   145,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561719312|184773 657|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires