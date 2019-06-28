في حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: احتفاء بالإبداع الفني العربي في الموسيقى والتمثيل

Vendredi 28 Juin 2019
وات - احتضن مسرح الاوبرا بمدينة الثقافة مساء أمس الخميس حفل افتتاح الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تحتفي هذه السنة بالذكرى 50 لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك بحضور شخصيات عديدة من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة في تونس وكوكبة من فنانين وإعلاميين عرب.
واحتفاء بروائع الإبداع العربي في مجال الموسيقى التصويرية للمسلسلات، اختار الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة، عزف موسيقى المسلسل المصري الشهير "رأفت الهجان" للموسيقار المصري عمار الشريعي، هذه المعزوفة التي لاقت نجاحا باهرا وعزفها كبار موسيقيي العالم مثل ديفيد نيومان في النمسا، نفذها الاوركستر السمفوني التونسي بحرفية عالية وبتناغم مدروس بين مختلف الآلات الموسيقية لينقل جمالية ألحان المعزوفة وسط توضيب ركحي بتقنيات بصرية وضوئية عالية الجودة.
وفي تواصل مع الإبداعات الدارمية العربية التي حققت نجاحا لافتا في فترة نهاية الثمانيات وبداية التسعينات، قدم الاوركستر السمفوني التونسي معزوفة المسلسل المصري "ليالي الحلمية" لميشيل المصري.
وتحية للدارما التلفزية التونسية عزف الاوركستر موسيقى المسلسل التونسي "الدوار" الذي طبع المشهد الدارمي التونسي منذ إنتاجه سنة 1992.
وبعد تقديم شريط مصور حول فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مختلف دوراته خلال السنوات الأخيرة، تم تكريم نجوم التمثيل من عالم الدراما التلفزية العربية على غرار ماجد المصري وروجينا (مصر) وصباح الجزايري وباسم ياخور (سوريا) وسارة لعلامة (الجزائر) والممثلة التونسية القديرة دليلة مفتاحي، كما تم بالمناسبة تكريم ثلة من الإعلاميين من إذاعات وطنية عربية.
وبألوان الموسيقى التراثية الشامية المتجددة، تواصلت سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مع الفنانة السورية من أصل أرميني لينا شاماميان التي أدت باقة من أغانيها الشهيرة، كما قدم الفنان البحريني فيصل الأنصاري الذي كان من المشاركين المميزين في برنامج "ذو فويس" في نسخته العربية خلال الموسم الفارط.
ويجدر التذكير بأن فعاليات الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تتواصل إلى غاية يوم 30 جوان الجاري ومن أبرزها تنظيم سوق البرامج والمعرض التكنولوجي الذي يفتتح اليوم بمدينة الثقافة.
واحتفاء بروائع الإبداع العربي في مجال الموسيقى التصويرية للمسلسلات، اختار الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة، عزف موسيقى المسلسل المصري الشهير "رأفت الهجان" للموسيقار المصري عمار الشريعي، هذه المعزوفة التي لاقت نجاحا باهرا وعزفها كبار موسيقيي العالم مثل ديفيد نيومان في النمسا، نفذها الاوركستر السمفوني التونسي بحرفية عالية وبتناغم مدروس بين مختلف الآلات الموسيقية لينقل جمالية ألحان المعزوفة وسط توضيب ركحي بتقنيات بصرية وضوئية عالية الجودة.
وفي تواصل مع الإبداعات الدارمية العربية التي حققت نجاحا لافتا في فترة نهاية الثمانيات وبداية التسعينات، قدم الاوركستر السمفوني التونسي معزوفة المسلسل المصري "ليالي الحلمية" لميشيل المصري.
وتحية للدارما التلفزية التونسية عزف الاوركستر موسيقى المسلسل التونسي "الدوار" الذي طبع المشهد الدارمي التونسي منذ إنتاجه سنة 1992.
وبعد تقديم شريط مصور حول فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مختلف دوراته خلال السنوات الأخيرة، تم تكريم نجوم التمثيل من عالم الدراما التلفزية العربية على غرار ماجد المصري وروجينا (مصر) وصباح الجزايري وباسم ياخور (سوريا) وسارة لعلامة (الجزائر) والممثلة التونسية القديرة دليلة مفتاحي، كما تم بالمناسبة تكريم ثلة من الإعلاميين من إذاعات وطنية عربية.
وبألوان الموسيقى التراثية الشامية المتجددة، تواصلت سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مع الفنانة السورية من أصل أرميني لينا شاماميان التي أدت باقة من أغانيها الشهيرة، كما قدم الفنان البحريني فيصل الأنصاري الذي كان من المشاركين المميزين في برنامج "ذو فويس" في نسخته العربية خلال الموسم الفارط.
ويجدر التذكير بأن فعاليات الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تتواصل إلى غاية يوم 30 جوان الجاري ومن أبرزها تنظيم سوق البرامج والمعرض التكنولوجي الذي يفتتح اليوم بمدينة الثقافة.
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