تونس تحتضن النسخة السادسة لمؤتمر الوكالة الجامعية للفرنكوفونية حول الرقمنة في الفضاء الجامعي IDNEUF6 في 2021

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء التعليم العالي الفرنكوفوني الذي أقيم بمدينة بوخارست، برومانيا في إطار ملتقى المبادرة لتطوير الرقمنة في الفضاء الجامعي الفرنكوفوني IDNEUF 4، إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم الجمعة 21 جوان 2019 بكل من سورين ميهاي شيمبانو Sorin Mihai Cîmpeanu رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF وعميدها جونبول دوڨودمار Jean-Paul De Gaudemar.
هنأ المسؤولون على الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الجمهورية التونسية على ترشحها الموفق - الذي قدمه سليم خلبوس خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر الوزراء - لاحتضان النسخة السادسة لمؤتمر الوكالة الجامعية للفرنكوفونية حول الرقمنة في الفضاء الجامعي في سنة 2021- IDNEUF6 - بعد أن تم إسناد تنظيم النسخة الخامسة إلى مقاطعة الكيبك في 2020.
تناول اللقاء متابعة ملفات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية وبالأخص:
- التسريع في إنجاز المكتبة الرقمية - الأولى على الصعيد الافريقي- بجامعة قرطاج؛
- متابعة تقدم برنامج "الطالب - المبادر" الذي سيبلغ تنفيذه نسقا عاليا انطلاقا من سنة 2020.
هنأ المسؤولون على الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الجمهورية التونسية على ترشحها الموفق - الذي قدمه سليم خلبوس خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر الوزراء - لاحتضان النسخة السادسة لمؤتمر الوكالة الجامعية للفرنكوفونية حول الرقمنة في الفضاء الجامعي في سنة 2021- IDNEUF6 - بعد أن تم إسناد تنظيم النسخة الخامسة إلى مقاطعة الكيبك في 2020.
تناول اللقاء متابعة ملفات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية وبالأخص:
- التسريع في إنجاز المكتبة الرقمية - الأولى على الصعيد الافريقي- بجامعة قرطاج؛
- متابعة تقدم برنامج "الطالب - المبادر" الذي سيبلغ تنفيذه نسقا عاليا انطلاقا من سنة 2020.
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