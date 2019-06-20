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حقل نوارة للغاز سيشتغل بنصف قدرته الانتاجية مع انطلاق عمليات الانتاج خلال شهر أكتوبر 2019 (المدير العام للمحروقات)

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حازم اليحياوي، أن حقل نوارة للغاز الطبيعي (الجنوب التونسي) سيشتغل بنصف طاقته الإنتاجية مع دخوله طور الإنتاج خلال شهر أكتوبر 2019.

وتوقع اليحياوي ، في بيانات قدمها خلال دورة تدريبية حول قطاع الطاقة، انتظمت من 17 الى 19 جوان 2019، ببادرة من وزارة الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن ترتفع القدرة الإنتاجية للمشروع الى 70 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019.


ويضم "حقل نوارة " وحدة لما قبل المعالجة نوارة بطاقة 7ر2 مليون متر مكعب يوميا و7 آلاف برميل من المكثفات/اليوم ووحدة معالجة الغاز بقابس، إضافة الى أنبوب لنقل الغاز المعالج (قطره 24 وطوله 370 كم) إلى قابس، تبلغ سعته القصوى 10 ملايين متر مكعب.

وأشار اليحياوي إلى أن دخول مشروع " نوارة" حيز الأستغلال سيمكن من الترفيع من الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 بالمائة ويقلص بصفة ملحوظة اعتماد تونس على الغاز الجزائري.
وذكر ان الكلفة الجملية لهذا المشروع المشترك بالتساوي بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة البترولية النمساوية "أو أم في"، قاربت 1105 مليون دولار (أي ما يعادل 15ر3246 مليون دينار).

  
  
     
  
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