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عمر صحابو ليوسف الشاهد : ما عندك وين توصل

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - انتقد الناشط السياسي والمرشح للرئاسة عمر صحابو في تسجيل فيديو جديد تعديل القانون الإنتخابي قبل اسابيع من الموعد الانتخابي ،، و اعتبر ان هدف هذه التعديلات منع نبيل القروي و عبير موسي من الترشح ،، و قال صحابو أنه يؤيد منع ألفة التراس من الترشح لأسباب عديدة لكن كان على الشاهد و حكومته احترام ما سيفرزه الصندوق الإنتخابي الذي يبقى هو الفيصل .

و بيّن عمر صحابو أن نتائج سبر الآراء هي التي جعلت الحكومة تسارع نحو تعديل المجلة الانتخابية و تعتقد انها ستستفيد من الأصوات التي كانت ستذهب الى نبيل القروي و عبير موسي وهي مخطئة في ذلك لان الشعب سيعاقبها بسبب أدائها الكارثي طيلة ثلاث سنوات مؤكدا انه مترشح للموعد الانتخابي و سيسعى الى هزم الشاهد.



  
  
     
  
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