أريانة: الانطلاق في تنفيذ قرارات الإزالة والهدم للبناءات العشوائية برياض النصر

Jeudi 13 Juin 2019



وات

- انطلقت مصالح بلدية أريانة بدائرة النصر، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ قرارات الازالة والهدم للبناءات العشوائية والأكشاك المخالفة، حيث قامت الشرطة البلدية، بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بمركز حي النصر من إزالة كافة مظاهر التوسعة التي قام بها صاحب أحد الأكشاك التجارية بشارع الهادي نويرة بعد رفضه التنبيه الصادر ضده من الدائرة البلدية برياض النصر، حول ضرورة الالتزام بالمساحة المخولة له وقدرها 30 مترا عوضا عن 57 مترا.وتولّت الشرطة البلدية أيضا، وبنفس الشارع إزالة علامة إشهارية ضخمة تم تركيزها بصفة عشوائية من قبل احدى الشركات العقارية وإزالة حواجز اسمنتية بشارع "ألبانيا" بمنطقة النصر 1، أقيمت بصفة عشوائية بالطريق العام أمام أحد المنازل لمنع وقوف السيّارات.وثمن رئيس الدائرة البلدية برياض النصر، جليدي جبران في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، جهود الشرطة البلدية في تنفيذ قرارات الازالة بعد الحملة التي أطلقتها بلدية أريانة بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني لحث السلطات المحلية والجهوية والامنية على تطبيق القانون، مشيرا إلى انتظار التطبيق الفعلي لنحو 140 قرار إزالة وهدم بدائرة النصر.وبيّن جبران، أن البلدية في حاجة دائما إلى دعم المواطن لتشخيص الأوضاع وردع المخالفين من أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم، بهدف توفير ظروف العيش الكريم، لاسيما بالأحياء السكنيّة في كنف الاحترام المتبادل بين المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية.واعتبر، في سياق متصل، أن حملات مثل "سيب التروتوار" و"طبق القانون"، التي أطلقتها العديد من المنظمات والجمعيات ونشطاء المجتمع المدني بالتعاون مع وسائل الاعلام، كانت ناجعة لتعزيز الحس الوطني الحضاري والمدني لدى العديد من الأطراف، بما ساهم في الانطلاق الفعلي في تطبيق القانون على المخالفين.